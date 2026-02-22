टी20 विश्व कप 2026: भारतीय मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाजी ने बढ़ाई चिंता, क्या स्पिनर्स बन रहे हैं बड़ी बाधा?

टी20 विश्व कप 2026: भारतीय मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाजी ने बढ़ाई चिंता, क्या स्पिनर्स बन रहे हैं बड़ी बाधा?
टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खासकर टीम के मध्यक्रम की बल्लेबाजी को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज, जो आमतौर पर अपनी आक्रामक और निडर शैली के लिए जाने जाते हैं, इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में काफी रक्षात्मक नजर आ रहे हैं। इस धीमी बल्लेबाजी के कारण टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में संघर्ष कर रही है, जिससे गेंदबाजों पर दबाव बढ़ रहा है। क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर क्यों भारतीय खिलाड़ी अपनी स्वाभाविक लय में नजर नहीं आ रहे हैं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति चिंताजनक दिखाई देती है। दुनिया के दिग्गज टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, जिनका करियर स्ट्राइक रेट पूरे टी-20 करियर में 163.17 का रहा है, इस विश्व कप में महज 136.13 के स्ट्राइक रेट से रन बना पा रहे हैं। यही हाल युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का भी है। उनका सामान्य करियर स्ट्राइक रेट 142.27 है, लेकिन वर्तमान टूर्नामेंट में वे केवल 120.15 की दर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। यह रन बनाने की गति में आई भारी गिरावट भारतीय टीम की रणनीति और प्रदर्शन पर सवाल खड़े करती है।
इस गिरावट का एक प्रमुख कारण स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष है। भारतीय बल्लेबाजी इकाई विशेष रूप से स्पिनर्स के सामने रन बनाने में नाकाम हो रही है। आम तौर पर भारतीय खिलाड़ी स्पिन खेलने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इस विश्व कप में वे स्पिनर्स के विरुद्ध बेहद रक्षात्मक रुख अपना रहे हैं। बीच के ओवरों में जोखिम न लेने और बाउंड्री न लगा पाने की वजह से विपक्षी टीमों को भारतीय टीम पर शिकंजा कसने का पूरा मौका मिल रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह खिलाड़ियों पर आईसीसी टूर्नामेंट के बड़े मंच का दबाव है? अक्सर देखा गया है कि बड़े टूर्नामेंटों के नॉकआउट और महत्वपूर्ण मैचों में खिलाड़ी दबाव के चलते अपनी स्वाभाविक आक्रामकता खो देते हैं। यदि भारत को इस विश्व कप में जीत हासिल करनी है, तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों को इस रक्षात्मक खोल से बाहर निकलना होगा। सूर्यकुमार और तिलक जैसे खिलाड़ियों को फिर से वही निडर अंदाज अपनाना होगा जिसके लिए वे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आने वाले मैचों में भारतीय टीम के इस सुधार पर करोड़ों प्रशंसकों की नजरें टिकी होंगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।