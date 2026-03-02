होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
T20 World Cup 2026 Semifinals Schedule: कौन, कब और कहां खेलेगा? कर लीजिए हर बात नोट

Mar 02, 2026 06:15 am IST
T20 World Cup 2026 Semifinals Schedule: कौन सी टीम, कब और कहां अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी? ये जानना है तो आपको हर एक बात नोट कर लेनी चाहिए। टी20 विश्व कप अब भारत में खेला जा रहा है।

T20 World Cup 2026 Semifinals Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आखिरी सुपर 8 का मुकाबला रविवार 1 मार्च की रात को कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला गया। ये मुकाबला इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच था, जो कि एक नॉकआउट मैच की तरह था। जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलना था, जबकि हारने वाली टीम का टूर्नामेंट से सफर समाप्त होना था। इसी मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में एंट्री की। इसी के साथ सेमीफाइनल का शेड्यूल भी फिक्स हो गया। आप भी उसे नोट कर लीजिए।

टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल्स के लिए जिन चार टीमों ने क्वालीफाई किया है। उनमें ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया हैं। वहीं, ग्रुप 2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने टॉप 4 में एंट्री मारी है। हालांकि, सेमीफाइनल्स मुकाबलों में दोनों ग्रुप की टीमें आमने-सामने होती हैं। ग्रुप 1 की टॉपर और ग्रुप 2 की नंबर दो टीम के साथ पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि ग्रुप 2 की नंबर वन और ग्रुप वन की नंबर 2 टीम के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। ऐसे में पहला सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच शेड्यूल है और दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला जाना है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डेंस में बुधवार 4 मार्च को खेला जाएगा। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड वर्सेस इंडिया होगा, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उसके अगले दिन आयोजित होगा। दोनों ही मैचों के लिए रिजर्व डे है, अगर बारिश ने मैच में खलल डाला तो पूरा मैच अगले दिन शिफ्ट किया जा सकता है। दोनों मैचों की टाइमिंग भी सेम है। दोनों मैच भारतीय समय के अनुसार शाम को सात बजे से खेले जाएंगे। रविवार 8 मार्च को दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीमों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

T20 World Cup 2026 Semifinals and Final Schedule

मैचटीमेंतारीख और दिनसमय (IST)वेन्यू
पहला सेमीफाइनलदक्षिण अफ्रीका vs न्यूजीलैंड4 मार्च (बुधवार)शाम 7:00 बजेईडन गार्डन्स, कोलकाता
दूसरा सेमीफाइनलभारत vs इंग्लैंड5 मार्च (गुरुवार)शाम 7:00 बजेवानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
फाइनलSF1 की विजेता vs SF2 की विजेता8 मार्च (रविवार)शाम 7:00 बजेनरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


