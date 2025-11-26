T20 World Cup 2026 के पहले दिन होंगे ये 3 मुकाबले, भारत और पाकिस्तान समेत 6 टीमें होंगी मैदान में
ICC Men's T20 World Cup 2026 के पहले दिन एक या दो नहीं, बल्कि 3 मुकाबले खेले जाने हैं। भारत समेत 6 टीमें मैदान में होंगी। ऐसा शायद पहली बार होगा, जब किसी मेगा इवेंट के पहले दिन इतने सारे मैच खेले जाएंगे।
ICC Men's T20 World Cup 2026 की शुरुआत शनिवार 7 फरवरी से होने जा रही है। भारत और श्रीलंका इस मेगा इवेंट की मेजबानी करने वाले हैं। पहले दिन एक या दो नहीं, बल्कि कुल 3 मुकाबले खेले जाने हैं। भारत और पाकिस्तान समेत 6 टीमें एक ही दिन मैदान में होंगी। ऐसा टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास शायद पहली बार होगा, जब टूर्नामेंट के पहले दिन इतने सारे मैच खेले जाएंगे। हालांकि, सभी मैचों की टाइमिंग अलग है स्टेडियम भी अलग हैं। एक मैच श्रीलंका में और दो मैच भारत में खेले जाएंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने शुक्रवार 25 नवंबर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान किया। इस दौरान जानकारी सामने आई है कि टी20 वर्ल्ड कप के पहले दिन कुल 3 मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि, अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि किस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, लेकिन पहला मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे से कोलंबो के सिन्हेलीज स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होगा। ये ग्रुप ए की टीमें हैं। भारत और श्रीलंका का टाइम जोन एक ही है तो सभी मैच एक ही टाइम पर आयोजित होंगे।
दूसरे मुकाबले की बात करें तो यह मैच 3 बजे से शुरू होगा। कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा, जो वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच होगा। ये दोनों टीमें ग्रुप सी में हैं। दिन का आखिरी और तीसरा मुकाबला शाम को सात बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और यूएसए के बीच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें ग्रुप ए का हिस्सा हैं। इस तरह एक ही दिन में तीन मुकाबलों में 6 टीमें आमने-सामने होंगी। ग्रुप फेज के मैचों के हर दिन का शेड्यूल ऐसा ही है।
7 फरवरी से 19 फरवरी तक हर दिन 3-3 मैच आयोजित होंगे। हालांकि, ये नई बात नहीं है कि एक दिन में 3 मैच होंगे। टी20 मैच विश्व कप में एक दिन में 4-4 भी होते रहे हैं। टूर्नामेंट में जल्दी खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि लीग फेज के बाद सिर्फ 8 टीमें ही बचेंगी, जो सेमीफाइनल के लिए लड़ाई लड़ेंगी।