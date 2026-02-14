T20 World Cup 2026: 21 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में कौन कहां? जानिए हर टीम का हाल
T20 World Cup 2026 Points Table updated Who stands where in the standings after 21 matches Find out the status of each team
T20 World Cup 2026 Points Table: शुक्रवार 13 फरवरी तक भारत और श्रीलंका में जारी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 21 लीग मैच खेले जा चुके हैं। अभी तक कोई भी टीम आधिकारिक तौर पर सुपर 8 की रेस से बाहर नहीं हुई है, जबकि किसी भी टीम को सुपर 8 का टिकट नहीं मिला है। 20 टीमें टूर्नामेंट खेल रही हैं, जिनमें से 8 ही टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी। हालांकि, आज होने वाले कुछ मैचों से पता चलेगा कि कौन सी टीमें एलिमिनेट हो सकती हैं। इससे पहले जान लीजिए कि पॉइंट्स टेबल में किस टीम का हाल कैसा है।
सबसे पहले बात ग्रुप ए की करते हैं, जिसमें टीम इंडिया शीर्ष पर है, जिसने दो में से दो मैच जीते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी दो में से दो मैच जीत चुका है, लेकिन 4-4 पॉइंट होने के बावजूद भारत इसलिए शीर्ष पर है, क्योंकि उसका नेट रन रेट बेहतर है। तीसरे पायदान पर यूएसए की टीम है, जिसने 3 में से एक मैच जीता है। यही हाल नीदरलैंड का है, जो 3 मैचों के बाद 2 अंक हासिल कर पाई है। सबसे आखिर में इस ग्रुप में नामीबिया है, जो दो मैच हार चुकी है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|भारत
|2
|2
|0
|+3.050
|4
|2
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|+0.932
|4
|3
|यूएसए
|3
|1
|2
|+0.533
|2
|4
|नीदरलैंड
|3
|1
|2
|-1.352
|2
|5
|नामीबिया
|2
|0
|2
|-2.884
|0
ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप में श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है, जबकि दूसरे पायदान पर जिम्बाब्वे है। दोनों टीमें दो-दो मैच जीत चुकी हैं। श्रीलंका का नेट रन रेट बेहतर है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो दो में से एक मैच हार गई है। आयरलैंड और ओमान की टीमें दो-दो मैच अपने हार चुकी हैं। इन दोनों टीमों का आज मुकाबला होना है, जो टीम हारेगी, वह एलिमिनेट हो जाएगी।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|+3.125
|4
|2
|जिम्बाब्वे
|2
|2
|0
|+1.984
|4
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|+1.100
|2
|4
|आयरलैंड
|2
|0
|2
|-2.175
|0
|5
|ओमान
|2
|0
|2
|-4.306
|0
ग्रुप सी पर नजर डालें तो यहां वेस्टइंडीज की टीम आपको शीर्ष पर नजर आएगी, जो पहले दोनों मैच जीतने में सफल हुई है। स्कॉटलैंड दूसरे स्थान पर है, जो 2 में से एक मैच जीत चुकी है। इटली भी 2 में से एक मैच जीतने में सफल हुई है। इंग्लैंड की टीम फिलहाल के लिए इस ग्रुप में चौथे पायदान पर है, जो दो में से एक मैच हारी है। नेपाल की टीम अपने पहले दोनों मैच हारकर पांचवें नंबर पर है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|+1.625
|4
|2
|स्कॉटलैंड
|2
|1
|1
|+0.950
|2
|3
|इटली
|2
|1
|1
|-0.352
|2
|4
|इंग्लैंड
|2
|1
|1
|-0.650
|2
|5
|नेपाल
|2
|0
|2
|-1.854
|0
पॉइंट्स टेबल में ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। दोनों टीमें दो-दो मैच जीतकर पहले और दूसरे स्थान पर विराजमान है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बेहतर है। यूएई इस ग्रुप में 2 में से एक मैच जीतने में सफल हुई है। अफगानिस्तान और कनाडा की टीम अपने पहले दो-दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर हैं।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|न्यूजीलैंड
|2
|2
|0
|+1.919
|4
|2
|साउथ अफ्रीका
|2
|2
|0
|+1.425
|4
|3
|यूएई
|2
|1
|1
|-1.030
|2
|4
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|-0.555
|0
|5
|कनाडा
|2
|0
|2
|-1.526
|0
