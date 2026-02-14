होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T20 World Cup 2026: 21 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में कौन कहां? जानिए हर टीम का हाल

Feb 14, 2026 07:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 Points Table updated Who stands where in the standings after 21 matches Find out the status of each team

T20 World Cup 2026 Points Table: शुक्रवार 13 फरवरी तक भारत और श्रीलंका में जारी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 21 लीग मैच खेले जा चुके हैं। अभी तक कोई भी टीम आधिकारिक तौर पर सुपर 8 की रेस से बाहर नहीं हुई है, जबकि किसी भी टीम को सुपर 8 का टिकट नहीं मिला है। 20 टीमें टूर्नामेंट खेल रही हैं, जिनमें से 8 ही टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी। हालांकि, आज होने वाले कुछ मैचों से पता चलेगा कि कौन सी टीमें एलिमिनेट हो सकती हैं। इससे पहले जान लीजिए कि पॉइंट्स टेबल में किस टीम का हाल कैसा है।

सबसे पहले बात ग्रुप ए की करते हैं, जिसमें टीम इंडिया शीर्ष पर है, जिसने दो में से दो मैच जीते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी दो में से दो मैच जीत चुका है, लेकिन 4-4 पॉइंट होने के बावजूद भारत इसलिए शीर्ष पर है, क्योंकि उसका नेट रन रेट बेहतर है। तीसरे पायदान पर यूएसए की टीम है, जिसने 3 में से एक मैच जीता है। यही हाल नीदरलैंड का है, जो 3 मैचों के बाद 2 अंक हासिल कर पाई है। सबसे आखिर में इस ग्रुप में नामीबिया है, जो दो मैच हार चुकी है।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1भारत220+3.0504
2पाकिस्तान220+0.9324
3यूएसए312+0.5332
4नीदरलैंड312-1.3522
5नामीबिया202-2.8840

ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप में श्रीलंका की टीम शीर्ष पर है, जबकि दूसरे पायदान पर जिम्बाब्वे है। दोनों टीमें दो-दो मैच जीत चुकी हैं। श्रीलंका का नेट रन रेट बेहतर है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो दो में से एक मैच हार गई है। आयरलैंड और ओमान की टीमें दो-दो मैच अपने हार चुकी हैं। इन दोनों टीमों का आज मुकाबला होना है, जो टीम हारेगी, वह एलिमिनेट हो जाएगी।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1श्रीलंका220+3.1254
2जिम्बाब्वे220+1.9844
3ऑस्ट्रेलिया211+1.1002
4आयरलैंड202-2.1750
5ओमान202-4.3060

ग्रुप सी पर नजर डालें तो यहां वेस्टइंडीज की टीम आपको शीर्ष पर नजर आएगी, जो पहले दोनों मैच जीतने में सफल हुई है। स्कॉटलैंड दूसरे स्थान पर है, जो 2 में से एक मैच जीत चुकी है। इटली भी 2 में से एक मैच जीतने में सफल हुई है। इंग्लैंड की टीम फिलहाल के लिए इस ग्रुप में चौथे पायदान पर है, जो दो में से एक मैच हारी है। नेपाल की टीम अपने पहले दोनों मैच हारकर पांचवें नंबर पर है।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1वेस्टइंडीज220+1.6254
2स्कॉटलैंड211+0.9502
3इटली211-0.3522
4इंग्लैंड211-0.6502
5नेपाल202-1.8540

पॉइंट्स टेबल में ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का दबदबा देखने को मिला है। दोनों टीमें दो-दो मैच जीतकर पहले और दूसरे स्थान पर विराजमान है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बेहतर है। यूएई इस ग्रुप में 2 में से एक मैच जीतने में सफल हुई है। अफगानिस्तान और कनाडा की टीम अपने पहले दो-दो मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर हैं।

POSTEAMPLAYEDWONLOSTNet RRPOINTS
1न्यूजीलैंड220+1.9194
2साउथ अफ्रीका220+1.4254
3यूएई211-1.0302
4अफगानिस्तान202-0.5550
5कनाडा202-1.5260
