T20 World Cup 2026 की पॉइंट्स टेबल में फेरबदल, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को पछाड़ा

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 की पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा फेरबदल मंगलवार 10 फरवरी को हुए पहले मैच के बाद देखने को मिला। नीदरलैंड ने नामीबिया की टीम को धूल चटाई और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम टॉप 2 से बाहर हो गई।

Feb 10, 2026 04:26 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 की पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा फेरबदल मंगलवार 10 फरवरी को हुए पहले मैच के बाद देखने को मिला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम टी20 विश्व कप 2026 का 10वां लीग मैच नीदरलैंड और नामीबिया के बीच खेला गया। नीदरलैंड ने नामीबिया की टीम को बुरी तरह से धूल चटाई और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ग्रुप ए में टॉप 2 से बाहर हो गई। नीदरलैंड की टीम का नेट रन रेट पाकिस्तान की टीम से ज्यादा है, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जैसे-तैसे जीत मिली थी, जबकि नीदरलैंड ने 18वें ओवर में ही नामीबिया को हरा दिया और ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल कर लिया।

ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर भारत है, जिसने अभी तक एक ही मैच खेला है, लेकिन उसे बड़े अंतर से जीता है। दूसरे नंबर पर नीदरलैंड है, जिसने दो मैच खेले हैं, लेकिन एक ही मैच जीता है। हालांकि, नेट रन रेट नीदरलैंड का अब पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान ने भी एक ही मैच खेला है, लेकिन नेट रन रेट पाकिस्तान का अच्छा नहीं है। ऐसे में टीम तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर नामीबिया की टीम है, जो पहला मैच नीदरलैंड से हारी है। एक ही मैच यूएसए ने भी खेला है, जो भारत के खिलाफ हारी है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का एक और मुकाबला आज यानी मंगलवार 10 फरवरी को खेला जाना है। पाकिस्तान और यूएसए के बीच कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम मुकाबला जीतती है तो फिर पहले नंबर पर पहुंच जाएगी, क्योंकि चार पॉइंट्स पाकिस्तान के खाते में हो जाएंगे। अगर यूएसए ने फिर से उलटफेर किया तो फिर पाकिस्तान की टीम चौथे पायदान पर भी खिसक सकती है और सुपर 8 में पहुंचना फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। यूएसए की ओर से ये बात भी कह दी गई है कि हम पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर दबाव है।

