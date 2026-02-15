T20 World Cup 2026 से बाहर हो गई ये टीम, साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह की पक्की, देखें अंकतालिका
T20 World Cup 2026 से एक टीम बाहर हो गई है, जबकि साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह लगभग पक्की कर ली है। 24 मैचों के बाद अंकतालिका कैसी है? ये जान लीजिए। आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना है।
T20 World Cup 2026 Points Table: भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कुल 24 लीग मैच शनिवार 14 फरवरी तक खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों के बाद सिर्फ एक ही टीम ऐसी है, जो सुपर 8 की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई है, जबकि एक टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर उसे क्वालीफिकेशन का टैग नहीं मिला है, क्योंकि उस ग्रुप से एक और टीम 6 अंकों तक पहुंच सकती है।
ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इसमें किसी भी तरह का बदलाव शनिवार को नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप ए का कोई भी मुकाबला शेड्यूल नहीं था। इस ग्रुप में भारत 4 अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी अपने पहले दोनों मैच जीत चुका है। तीसरे पायदान पर यूएसए की टीम है, जिसने 3 में से एक मैच जीता है। यही हाल नीदरलैंड का है, जो 3 मैचों के बाद 2 अंक हासिल कर पाई है। सबसे आखिर में इस ग्रुप में नामीबिया है, जो दो मैच हार चुकी है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|भारत
|2
|2
|0
|+3.050
|4
|2
|पाकिस्तान
|2
|2
|0
|+0.932
|4
|3
|यूएसए
|3
|1
|2
|+0.533
|2
|4
|नीदरलैंड
|3
|1
|2
|-1.352
|2
|5
|नामीबिया
|2
|0
|2
|-2.884
|0
ग्रुप बी की बात करें तो इस ग्रुप से ओमान की टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है। 3 में से 3 मैच टीम हार चुकी है और सुपर 8 में पहुंचने के उसके सारे रास्ते बंद हो गए। एक मुकाबला ओमान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी है, लेकिन उस मैच के नतीजे का कोई असर ओमान के लिए सुपर 8 पर नहीं पड़ेगा। इस ग्रुप में श्रीलंका नंबर वन, जिम्बाब्वे नंबर 2 और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर आयरलैंड की टीम है, जो 3 में से एक मैच जीत पाई है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|श्रीलंका
|2
|2
|0
|+3.125
|4
|2
|जिम्बाब्वे
|2
|2
|0
|+1.984
|4
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|2
|1
|1
|+1.100
|2
|4
|आयरलैंड
|3
|1
|2
|+0.150
|2
|5
|ओमान (E)
|3
|0
|3
|-4.546
|0
ग्रुप सी की बात करें तो इंग्लैंड की टीम फिर से टॉप 2 में पहुंचने में सफल हो गई है। हालांकि, इस ग्रुप में शीर्ष पर वेस्टइंडीज है, जो 2 में से दो मैच जीती है। इंग्लैंड ने 3 में से दो मैच जीते हैं। स्कॉटलैंड 3 में से एक मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। इटली ने दो में से एक मैच जीता है और नेपाल की टीम 2 मैच अपने हार चुकी है।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|वेस्टइंडीज
|2
|2
|0
|+1.625
|4
|2
|इंग्लैंड
|3
|2
|1
|-0.143
|4
|3
|स्कॉटलैंड
|3
|1
|2
|+0.359
|2
|4
|इटली
|2
|1
|1
|-0.352
|2
|5
|नेपाल
|2
|0
|2
|-1.854
|0
ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के लिए लगभग क्वालीफाई कर लिया है। टीम पहले 3 मैच जीत चुकी है। नेट रन रेट भी अच्छा है, लेकिन इस ग्रुप में दो और टीमें 6 अंक हासिल कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें क्वालीफिकेशन का टैग नहीं मिला है। न्यूजीलैंड दूसरे और यूएई तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान और पांचवें पर कनाडा की टीम है, जो 2-2 मैच हार चुकी हैं।
|POS
|TEAM
|PLAYED
|WON
|LOST
|Net RR
|POINTS
|1
|साउथ अफ्रीका
|3
|3
|0
|+1.477
|6
|2
|न्यूजीलैंड
|3
|2
|1
|+0.701
|4
|3
|यूएई
|2
|1
|1
|-1.030
|2
|4
|अफगानिस्तान
|2
|0
|2
|-0.555
|0
|5
|कनाडा
|2
|0
|2
|-1.526
|0
