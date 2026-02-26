T20 World Cup Points Table: भारत की जीत साउथ अफ्रीका के काम आई, सेमीफाइनल में एंट्री; जिम्बाब्वे हुआ बाहर
T20 World Cup 2026 Super 8 Updates Points Table: भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे को शिकस्त देते ही साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल का टिकट मिला। भारत को अब आखिरी सुपर-8 मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ना है।
T20 World Cup 2026 Super 8 Updates Points Table: डिफेंडिंग चैंपियन भारत की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। भारत ने गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे को सुपर-8 मैच में 72 रनों से शिकस्त दी। यह सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला था। ग्रुप-1 का हिस्सा भारत की जीत साउथ अफ्रीका के काम आई है। जिम्बाब्वे के हारते ही साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। साउथ अफ्रीका दो मैचों में चार अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। जिम्बाब्वे लगातार दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब ग्रुप-1 से दूसरा सेमीफाइनल का टिकट एक मार्च को कंफर्म होगा, जब भारत और वेस्टइंडीज की आखिरी सुपर-8 मैच में भिड़ंत होगी।
भारत और वेस्टइंडीज के खाते में दो मैच के बाद दो-दो अंक हैं। हालांकि, वेस्टइंडीज बेहतर नेट रनरेट की वजह से पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। वेस्टइंडीज को गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से रौंदा। इस हार से वेस्टइंडीज के नेट रनरेट पर असर पड़ा जो 5.350 से घटकर 1.791 हो गया। हालांकि, जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त देने के बावजूद भारत का नेट रनरेट प्लस में नहीं पहुंचा। भारत को पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने 76 रनों से मात दी थी। वहीं, ग्रुप-2 से इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है।
इंग्लैंड की शुक्रवार को न्यूजीलैंड से टक्कर होगी। श्रीलंका के खिलाफ 61 रन की बड़ी जीत से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के करीब पहुंच गया है क्योंकि इससे उसका नेट रनरेट (3.050) अच्छा हो गया। न्यूजीलैंड को मैच में बस यह सुनिश्चित करना है कि अगर इंग्लैंड से पराजित भी तो हार का अंतर न्यूनतम हो। इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान का नेट रनरेट माइनस 0.461 चला गया है। पाकिस्तान को नेटरन रेट में न्यूजीलैंड से आगे निकलने के लिए कीवी टीम की करारी हार के लिए दुआ करनी होगी और श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|साउथ अफ्रीका (Q)
|2
|2
|0
|4
|+2.890
|2
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|2
|+1.791
|3
|भारत
|2
|1
|1
|0
|-0.100
|4
|जिम्बाब्वे (E)
|2
|0
|2
|0
|-4.475
टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 ग्रुप 2 पॉइंट्स टेबल
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|पॉइंटस
|नेट रनरेट
|1
|इंग्लैंड (Q)
|2
|2
|0
|4
|+1.491
|2
|न्यूजीलैंड
|2
|1
|0
|3
|+3.050
|3
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|-0.461
|4
|श्रीलंका (E)
|2
|0
|2
|0
|-2.800
हार्दिक पांड्या (नाबाद 50) और अभिषेक शर्मा (59) के अर्धशतक के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256/4 का विशाल स्कोर किया। यह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल है। भारत के 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (नाबाद 97 रन) की पारी और कप्तान सिकंदर रजा (31) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 72 रन की साझेदारी के बावजूद कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अक्षर पटेल (35 रन पर एक विकेट), वरुण चक्रवर्ती (35 रन पर एक विकेट) और शिवम दुबे (46 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट चटकाया।
