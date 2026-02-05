Cricket Logo
अब उनके पास वह स्किल नहीं है, दो बार की विश्व कप विजेता टीम को अश्विन ने क्यों बताया बहुत कमजोर?

संक्षेप:

भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने वेस्टइंडीज की विश्व कप जीतने की संभावनाओं पर बेबाक टिप्पणी की है। अश्विन का मानना है कि दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के पास अब वह स्किल नहीं है कि वे विश्व चैंपियन बन सकें। वेस्टइंडीज को लेकर अश्विन का रुख काफी कड़ा रहा।

Feb 05, 2026 03:13 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
2012 और 2016 की टीम दमदार थी

अश्विन ने 2012 और 2016 की विजेता टीमों का उदाहरण देते हुए कहा कि तब उनके पास सुनील नारायण और सैमुअल बद्री जैसे गेंदबाज थे। बद्री के पास सही 'टप्पा' (सटीक लेंथ) पकड़ने और बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का जो कौशल था। वह वर्तमान वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में नजर नहीं आता है। अश्विन इस बात से भी निराश हैं कि निकोलस पूरन और सुनील नारायण जैसे विश्व स्तरीय और गेंम का रूख अपनी तरफ करने वाले खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं हैं।

दबाव में घबरा जाती है वेस्टइंडीज की टीम

बल्लेबाजी के मोर्चे पर अश्विन ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी केवल अपनी ताकत यानी पावर हिटिंग पर निर्भर हैं। वे स्पिनरों के खिलाफ स्वीप या रिवर्स स्वीप जैसे शॉट नहीं खेलते, जिससे वे फंस जाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने टीम के मानसिक पक्ष पर भी सवाल उठाए। अश्विन के मुताबिक, यह टीम दबाव की स्थितियों में बहुत जल्दी 'पैनिक' (घबरा) कर जाती है, जो किसी भी बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक बड़ी बाधा है। अश्विन ने स्पष्ट किया कि कोई भी चैंपियनशिप केवल बल्लेबाजी से नहीं बल्कि गेंदबाजी के दम पर जीती जाती है और वेस्टइंडीज फिलहाल इसी मोर्चे पर सबसे कमजोर नजर आ रही है।

बता दें कि वेस्टइंडीज के टीम ने दो बार टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने 2012 और 2016 में यह विश्व कप अपने नाम किया। तब उनके पास वाकई धांसू खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में निकोलस पूरन और सुनील नारायण जैसे बड़े खिलाड़ी होने के बाद भी बोर्ड उनको कंट्री के लिए खेलने को तैयार करने में विफल रहा है। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी उसके लिए चिंता का सबब है। 7 फरवरी से शुरू हो रहे विश्व कप में अब देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज क्या करती है।

विश्व कप 2026 के लिए वेस्ट इंडीज टीम: शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकेल हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

