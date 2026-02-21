होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
T20 World Cup 2026 Most Runs and Most Wickets: ये पाकिस्तानी रहा नंबर-1, ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती टॉप-5 में

Feb 21, 2026 06:16 am IST
T20 World Cup 2026 Most Runs and Most Wickets: ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहार रहे, वहीं ईशान किशन टॉप-5 में हैं। वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी में कमाल किया।

T20 World Cup 2026 Most Runs and Most Wickets: ये पाकिस्तानी रहा नंबर-1, ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती टॉप-5 में

T20 World Cup 2026 Most Runs and Most Wickets: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 40वें मुकाबले के साथ ग्रुप स्टेज का अंत हो गया है। आखिरी मुकाबले में कंगारुओं ने ओमान को 9 विकेट से धोया। सुपर-8 के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी 8 टीमों का नाम पहले ही साफ हो चुका है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अगला राउंड 22 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में आईए एक नजर टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर डालते हैं-

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान नंबर-1

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 4 मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक के साथ इस विस्फोटक बल्लेबाज ने सबसे अधिक 220 रन बनाए। उनके अलावा कोई बल्लेबाज ग्रुप स्टेज में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पाथुम निसंका रहे, जिन्होंने 4 मैचों में 66.33 की औसत और 156.69 के स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए। निसंका भी अभी तक 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ चुके हैं।

टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय ईशान किशन है। ग्रुप स्टेज खत्म होते-होते ईशान 5वें पायदान पर खिसक गए हैं। 4 मैचों में 2 अर्धशतकों के साथ ईशान किशन के बल्ले से टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज में 176 रन निकले, पाकिस्तान के खिलाफ ‘महामुकाबले’ में उन्होंने 77 रनों की धुआंधार पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

साहिबजादा फरहान- 220

पाथुम निसंका- 199

कुसल मेंडिस- 182

एडन मारक्रम- 178

ईशान किशन- 176

USA के गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक ने काटा गदर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज से ही भले ही USA की टीम बाहर हो गई हो, मगर उनके गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक ने मात्र 4 मैचों में ही गदर काट दिया। वह ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे। शैडली वैन शाल्कविक ने 4 मैचों में सबसे अधिक 13 विकेट लिए, उनके अलावा कोई गेंदबाज 10 विकेट का आंकड़ा तक नहीं छू पाया। दूसरे पायदान पर भारत के वरुण चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने इतने ही मैचों में 9 विकेट चटकाए। शैडली वैन शाल्कविक ने इस दौरान 2 बार 4-विकेट हॉल लिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की इस लिस्ट में जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान का भी एक-एक खिलाड़ी मौजूद है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाज

शैडली वैन शाल्कविक- 13

वरुण चक्रवर्ती- 9

ब्लेसिंग मुजरबानी- 9

माइकल लीस्क- 9

अजमतुल्लाह उमरजई- 9

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

