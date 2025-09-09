T20 World Cup 2026 की संभावित तारीखें आईं सामने, इस दिन खेला जा सकता है फाइनल

T20 World Cup 2026 की संभावित तारीखें सामने आ गई हैं। किस दिन से टूर्नामेंट शुरू हो सकता है और किस दिन फाइनल हो सकता है? इसकी जानकारी सामने आई है। भारत और श्रीलंका में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा।

T20 World Cup 2026 कब शुरू होगा और किस दिन इस मेगा इवेंट का फाइनल खेलेगा? इसकी संभावित तारीखें सामने आ गई हैं। भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में ये टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में खेला जाना है। इसकी जानकारी पहले ही सामने आ गई थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि टी20 विश्व कप 7 फरवरी से शुरू हो सकता है और 8 मार्च को इस मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है।

भारत में पांच और श्रीलंका के दो मैदानों पर इस टी20 विश्व कप के खेले जाने हैं। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद या फिर कोलंबों में आयोजित होगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है या नहीं? अगर पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया तो फाइनल कोलंबो में आयोजित होगा और पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंची तो फिर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम खिताबी मैच की मेजबानी करेगा।

2023 के वनडे विश्व कप की तरह पाकिस्तान की टीम भारत इस बार मेगा इवेंट के लिए नहीं आएगी, क्योंकि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी। दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी शेड्यूल को फाइनल करने की ओर है, जबकि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों को 7 फरवरी से 8 मार्च की विंडो के बारे में सूचित कर दिया गया है।