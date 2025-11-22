T20 World Cup 2026 के लिए ग्रुप लगभग फाइनल, जानिए इंडिया के ग्रुप में कौन-कौन सी टीम है शामिल?
T20 World Cup 2026 के लिए ग्रुप लगभग फाइनल हो गए हैं। इंडिया को आसान सा ग्रुप मिला है, जिसमें पाकिस्तान की टीम है, लेकिन बाकी की तीन टीमें बहुत ही कमजोर हैं। सह-मेजबान श्रीलंका का ग्रुप बहुत ज्यादा कठिन है।
T20 World Cup 2026 के लिए ग्रुप लगभग फाइनल हो गए हैं। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी, जिनको 5-5 टीमों के ग्रुप में बांटा जाएगा। यही ग्रुपिंग फाइनल हो चुकी है, जिस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। मेजबान टीम इंडिया को आसान सा ग्रुप मिला है, जबकि सह-मेजबान श्रीलंका को थोड़ा सा कठिन ग्रुप मिलने की संभावना है। इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान भी शामिल है। इससे साफ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कम से कम एक मैच जरूर होगा।
इंडिया और पाकिस्तान के अलावा क्रिकबज के मुताबिक इस ग्रुप में यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड की टीम है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही इस ग्रुप में टेस्ट प्लेइंग नेशन्स हैं। वहीं, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सह-मेजबान श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ रखा गया है, जबकि ओमान की टीम भी इसमें शामिल होगी। ये सभी टीमें टॉप 20 रैंकिंग की टीमें हैं। इसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा सकता है। इसमें चार टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं।
एक अन्य ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल की टीम होगी। इस ग्रुप में तीन टेस्ट प्लेइंग नेशन्स हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के ग्रुप में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीम है। इस ग्रुप में भी तीन टेस्ट प्लेइंग नेशन्स शामिल हैं। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें सीधे सुपर 8 में पहुंचेंगी। इसके बाद भी दो ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें जो टीमें टॉप 2 में रहेंगी। उनको फिर सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा। 15 फरवरी से दूसरे दौर के मुकाबले शुरू होने की संभावना है।
इन शहरों में खेले जाएंगे मुकाबले
भारत के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद में मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेंगे। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंची तो फिर फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबो को भी एक सेमीफाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में प्रवेश करना होगा या फिर कम से कम श्रीलंका को सेमीफाइनल तक का सफर तय करना होगा।
T20 World Cup 2026 के लिए संभावित ग्रुप
ग्रुप ए) इंडिया, पाकिस्तान, USA, नामीबिया, नीदरलैंड्स।
ग्रुप बी) ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान।
ग्रुप सी) इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल।
ग्रुप डी) साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, अफगानिस्तान, UAE, कनाडा।