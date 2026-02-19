होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
3 मैच 966 रन, जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर जीत, वेस्टइंडीज-AFG चमके, जानिए 19 फरवरी को विश्व कप में क्या-क्या हुआ?

Feb 19, 2026 11:16 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
19 फरवरी, बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमांचक ट्रिपल-हेडर मुकाबले खेले गए। जिसमें अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ने अपने-अपने मुकाबले जीते, जबकि इटली, श्रीलंका और कनाडा को हार के साथ अपने विश्व का अभियान समाप्त करना पड़ा।

दिन के पहले मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। कप्तान शाई होप ने शानदार 75 रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 165/6 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इटली की टीम 18.2 ओवरों में 123 रनों पर सिमट गई, जहां शमार जोसेफ ने 4 विकेट लेकर उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वेस्टइंडीज ने इस जीत के साथ सुपर आठ (Super Eights) में अजेय रहते हुए प्रवेश किया है।

दूसरे मुकाबले में कोलंबो में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसांका के 62 रनों की मदद से 178/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। लेकिन जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के नाबाद 63 रन और कप्तान सिकंदर रजा की 26 गेंदों में 45 रनों की तूफानी पारी के दम पर 19.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को पछाड़कर शीर्ष पर रहा। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने दिखाया कि उनमें विश्व क्रिकेट के बड़े मंच पर किसी भी टीम को हराने का माद्दा है।

चेन्नई में खेले गए दिन के आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों के भारी अंतर से मात दी। इब्राहिम जादरान ने नाबाद 95 रनों की आतिशी पारी खेली, जिससे अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 200/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कनाडा की टीम इस लक्ष्य के दबाव में बिखर गई और निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 118 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नबी ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन देकर 4 विकेट झटके। हालांकि अफगानिस्तान सुपर आठ की रेस से बाहर हो गया, लेकिन उन्होंने इस जीत के साथ अपने कोच जोनाथन ट्रॉट को भावुक विदाई दी।

यह दिन एसोसिएट देशों और उभरती टीमों के संघर्ष और जज्बे के लिए भी याद किया जाएगा। इटली ने वेस्टइंडीज जैसी शक्तिशाली टीम के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, भले ही वे मैच हार गए हों। कनाडा के कप्तान ने भी हार के बावजूद विश्व कप के अनुभव को अपनी टीम के लिए अनमोल बताया। जिम्बाब्वे की अजेय यात्रा ने उन्हें टूर्नामेंट का 'डार्क हॉर्स' बना दिया है और अब वे भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर, बुधवार का दिन रोमांचक अंत और खेल भावना के अद्भुत उदाहरणों से भरा रहा।

आज के प्रमुख रिकॉर्ड्स:

• वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ एक ही टी20आई मैच में 4 विकेट लेने और 4 कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर (पुरुष या महिला) बन गए हैं।

• जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ पारी में 7 छक्के लगाए, जो टी20 वर्ल्ड कप की एक पारी में उनके द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।

• जिम्बाब्वे ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज (182 रन) करने का रिकॉर्ड बनाया।

• अफगानिस्तान की 82 रनों की जीत, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से उनकी चौथी सबसे बड़ी जीत है।

• वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच जीतकर अपनी सबसे लंबी जीत की स्ट्रीक (Winning Streak) की बराबरी कर ली है।

पूरे दिन का स्कोर विश्लेषण: बुधवार को हुए इन तीनों मैचों में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और पूरे दिन में कुल 966 रन बने। (वेस्टइंडीज: 165, इटली: 123, श्रीलंका: 178, जिम्बाब्वे: 182, अफगानिस्तान: 200, कनाडा: 118)।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
