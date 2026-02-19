3 मैच 966 रन, जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर जीत, वेस्टइंडीज-AFG चमके, जानिए 19 फरवरी को विश्व कप में क्या-क्या हुआ?
19 फरवरी, बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमांचक ट्रिपल-हेडर मुकाबले खेले गए। जिसमें अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे ने अपने-अपने मुकाबले जीते, जबकि इटली, श्रीलंका और कनाडा को हार के साथ अपने विश्व का अभियान समाप्त करना पड़ा।
दिन के पहले मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की। कप्तान शाई होप ने शानदार 75 रनों की पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 165/6 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में इटली की टीम 18.2 ओवरों में 123 रनों पर सिमट गई, जहां शमार जोसेफ ने 4 विकेट लेकर उनकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वेस्टइंडीज ने इस जीत के साथ सुपर आठ (Super Eights) में अजेय रहते हुए प्रवेश किया है।
दूसरे मुकाबले में कोलंबो में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पथुम निसांका के 62 रनों की मदद से 178/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था। लेकिन जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के नाबाद 63 रन और कप्तान सिकंदर रजा की 26 गेंदों में 45 रनों की तूफानी पारी के दम पर 19.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को पछाड़कर शीर्ष पर रहा। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने दिखाया कि उनमें विश्व क्रिकेट के बड़े मंच पर किसी भी टीम को हराने का माद्दा है।
चेन्नई में खेले गए दिन के आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रनों के भारी अंतर से मात दी। इब्राहिम जादरान ने नाबाद 95 रनों की आतिशी पारी खेली, जिससे अफगानिस्तान ने 20 ओवरों में 200/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कनाडा की टीम इस लक्ष्य के दबाव में बिखर गई और निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर केवल 118 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नबी ने घातक गेंदबाजी करते हुए मात्र 7 रन देकर 4 विकेट झटके। हालांकि अफगानिस्तान सुपर आठ की रेस से बाहर हो गया, लेकिन उन्होंने इस जीत के साथ अपने कोच जोनाथन ट्रॉट को भावुक विदाई दी।
यह दिन एसोसिएट देशों और उभरती टीमों के संघर्ष और जज्बे के लिए भी याद किया जाएगा। इटली ने वेस्टइंडीज जैसी शक्तिशाली टीम के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, भले ही वे मैच हार गए हों। कनाडा के कप्तान ने भी हार के बावजूद विश्व कप के अनुभव को अपनी टीम के लिए अनमोल बताया। जिम्बाब्वे की अजेय यात्रा ने उन्हें टूर्नामेंट का 'डार्क हॉर्स' बना दिया है और अब वे भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर, बुधवार का दिन रोमांचक अंत और खेल भावना के अद्भुत उदाहरणों से भरा रहा।
आज के प्रमुख रिकॉर्ड्स:
• वेस्टइंडीज के शमार जोसेफ एक ही टी20आई मैच में 4 विकेट लेने और 4 कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर (पुरुष या महिला) बन गए हैं।
• जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ पारी में 7 छक्के लगाए, जो टी20 वर्ल्ड कप की एक पारी में उनके द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।
• जिम्बाब्वे ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज (182 रन) करने का रिकॉर्ड बनाया।
• अफगानिस्तान की 82 रनों की जीत, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में रनों के लिहाज से उनकी चौथी सबसे बड़ी जीत है।
• वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच जीतकर अपनी सबसे लंबी जीत की स्ट्रीक (Winning Streak) की बराबरी कर ली है।
पूरे दिन का स्कोर विश्लेषण: बुधवार को हुए इन तीनों मैचों में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा और पूरे दिन में कुल 966 रन बने। (वेस्टइंडीज: 165, इटली: 123, श्रीलंका: 178, जिम्बाब्वे: 182, अफगानिस्तान: 200, कनाडा: 118)।
