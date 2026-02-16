T-20 विश्व कप 2026: अफगानिस्तान ने UAE को 5 विकेट से हराया, जीवित रखी सुपर-8 में पहुंचने की संभावनाएं
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 5 विकेट से हराकर अपनी सुपर-8 की उम्मीदों को जीवित रखा है। अफगानिस्तान की इस जीत के साथ अब दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 में क्वालीफाई कर चुका है।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 5 विकेट से हराकर अपनी सुपर-8 की उम्मीदों को जीवित रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी अफगान टीम के सामने UAE ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 160 रनों का स्कोर बनाया। UAE की पारी की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन सोहैब खान (68 रन) और अलीशान शराफू (40 रन) के बीच हुई 84 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। हालांकि, अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए UAE की गति पर लगाम लगाई।
गेंदबाजी में अफगानिस्तान के अज़मतुल्लाह उमरजई ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से UAE के बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया। उमरजई ने अपने 4 ओवरों के स्पैल में केवल 15 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत UAE का मिडिल ऑर्डर बिखर गया। मुजीब उर रहमान ने भी 31 रन देकर 2 विकेट लिए और उमरजई का बखूबी साथ निभाया। एक समय 170-175 रनों की ओर बढ़ रही UAE की टीम अफगान गेंदबाजों के दबाव के कारण अंतिम ओवरों में लड़खड़ा गई और केवल 160 रन ही बना सकी।
161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और उनके सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद इब्राहिम जादरान ने एक छोर संभाले रखा और 41 गेंदों में 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को स्थिरता प्रदान की। हालांकि, UAE के गेंदबाजों, विशेषकर मुहम्मद इरफान और जुनैद सिद्दीकी ने दो-दो विकेट लेकर मैच को रोमांचक बना दिया था। जब जादरान आउट हुए, तब मैच किसी भी दिशा में जा सकता था, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया।
मैच के अंतिम क्षणों में एक बार फिर अज़मतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से अपना जलवा दिखाया और मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में नाबाद 40 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उन्होंने 19वें ओवर में चौके और छक्के की मदद से 13 रन बटोरे और अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर 4 गेंद शेष रहते जीत सुनिश्चित कर दी। अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उमरजई को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 में पहुंचने की भी पुष्टि कर दी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।