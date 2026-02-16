होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
T-20 विश्व कप 2026: अफगानिस्तान ने UAE को 5 विकेट से हराया, जीवित रखी सुपर-8 में पहुंचने की संभावनाएं

Feb 16, 2026 04:02 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 5 विकेट से हराकर अपनी सुपर-8 की उम्मीदों को जीवित रखा है। अफगानिस्तान की इस जीत के साथ अब दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 में क्वालीफाई कर चुका है।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 5 विकेट से हराकर अपनी सुपर-8 की उम्मीदों को जीवित रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी अफगान टीम के सामने UAE ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 160 रनों का स्कोर बनाया। UAE की पारी की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन सोहैब खान (68 रन) और अलीशान शराफू (40 रन) के बीच हुई 84 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। हालांकि, अंतिम ओवरों में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए UAE की गति पर लगाम लगाई।

गेंदबाजी में अफगानिस्तान के अज़मतुल्लाह उमरजई ने अपनी सटीक और घातक गेंदबाजी से UAE के बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया। उमरजई ने अपने 4 ओवरों के स्पैल में केवल 15 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत UAE का मिडिल ऑर्डर बिखर गया। मुजीब उर रहमान ने भी 31 रन देकर 2 विकेट लिए और उमरजई का बखूबी साथ निभाया। एक समय 170-175 रनों की ओर बढ़ रही UAE की टीम अफगान गेंदबाजों के दबाव के कारण अंतिम ओवरों में लड़खड़ा गई और केवल 160 रन ही बना सकी।

161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही और उनके सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद इब्राहिम जादरान ने एक छोर संभाले रखा और 41 गेंदों में 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को स्थिरता प्रदान की। हालांकि, UAE के गेंदबाजों, विशेषकर मुहम्मद इरफान और जुनैद सिद्दीकी ने दो-दो विकेट लेकर मैच को रोमांचक बना दिया था। जब जादरान आउट हुए, तब मैच किसी भी दिशा में जा सकता था, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अपना धैर्य नहीं खोया।

मैच के अंतिम क्षणों में एक बार फिर अज़मतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से अपना जलवा दिखाया और मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ दिया। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में नाबाद 40 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उन्होंने 19वें ओवर में चौके और छक्के की मदद से 13 रन बटोरे और अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर 4 गेंद शेष रहते जीत सुनिश्चित कर दी। अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उमरजई को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस जीत ने दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 में पहुंचने की भी पुष्टि कर दी है।

