T-20 विश्व कप 2026: 5 टीमें कर चुकी हैं सुपर-8 के लिए क्वालीफाई, अब 3 स्पॉट की लड़ाई
टी-20 विश्व कप 2026 अब अपने रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अब ग्रप स्टेज के मैच लगभग खत्म होने को हैं और जल्द ही सुपर 8 के लिए कौन-कौन सी टीमें क्वालीफाई करेंगी इसका निर्णय हो जाएगा। अब तक खेले गए मुकाबलों में सुपर 8 के लिए पांच टीमें तय हो चुकी हैं।
ग्रुप ए से भारत ने 3 में से 3 मैच जीतकर अच्छे रन रेट के साथ सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। भारत के साथ इस ग्रुप से दूसरी टीम कौन सी सुपर-8 में जाएगी यह तय होना बाकी है। ग्रुप-बी में श्रीलंका ने तीन मैचों में से लगातार तीन जीत दर्ज की और बेहतर रन रेट के साथ टी-20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। इस ग्रुप से सुपर 8 में दूसरी टीम जिम्बाब्वे जाएगी या ऑस्ट्रेलिया यह तय होना बाकी है।
ग्रुप-सी का मामला एकदम फिक्स हो चुका है। यहां से सुपर-8 के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। वेस्टइंडीज ने पहले ही अपने तीन में से तीन मैच जीतकर क्वालीफाई कर लिया था अब इंग्लैंड ने भी चार मैचों में तीन जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रुप-डी की बात करें तो यहां से दक्षिण अफ्रीका ने बेहतर खेल दिखाते हुए तीन मैचों में से तीन लगातार जीत के साथ सुपर 8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। इस ग्रुप से सुपर-8 में दूसरी टीम न्यूजीलैंड होगी या अफगानिस्तान यह तय होना बाकी है।
कुल मिलाकर, भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। अब तीन स्पॉट बचे हैं, जिसमें से ग्रुप ए से पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना लगभग तय माना जा रहा, बनिस्बत इसके की नामीबिया की टीम कोई उलटफेर ना कर दे। सुपर 8 के लिए खास लड़ाई ग्रुप बी में है जहां 2 मैचों में दो जीत के साथ जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दे रही है और अगर कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो कंगारू टीम की सेवा यहीं से समाप्त हो जाएगी। दिलचस्प स्थिति ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच भी है। हालांकि, यहां भी अफगानिस्तान के सुपर 8 में पहुंचने की संभावना बहुत कम है ऐसे में न्यूजीलैंड ही दूसरी टीम हो सकती है।
वर्तमान सिनारियो को देखते हुए सुपर कहा जा सकता है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड हो सकती हैं। ध्यान दें जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने अभी क्वालीफाई नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।