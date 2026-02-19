3 मैच, 910 रन, भारत-SA की बादशाहत, पाक भी सुपर-8 में, जानिए 18 फरवरी को विश्व कप में क्या-क्या हुआ?
टी-20 विश्व कप 2026 में बुधवार 18 फरवरी को 3 मुकाबले खेले गए जिसमें भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों ने जीत हासिल की, जबकि यूएई, नामीबिया और नीदरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सभी मैच जीतकर बादशाहत बरकरार रखी। पाक भी सुपर 8 में पहुंच गया।
बुधवार (18 फरवरी) का दिन आईसीसी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक रहा, जहां एक ही दिन में तीन महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए। इन मैचों में भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सुपर-8 के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत की है। इस "ट्रिपल-हेडर" बुधवार को न केवल मैदान पर चौकों-छक्कों की बारिश हुई, बल्कि सांख्यिकी के नजरिए से भी कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हुए और नए कीर्तिमान स्थापित किए गए।
दिन के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 6 विकेट से हराकर अपनी अजेय लय बरकरार रखी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने UAE को 122/6 पर रोक दिया, जिसमें कोर्बिन बॉश ने मात्र 12 रन देकर 3 विकेट झटके और अपने टी-20 करियर के 100 विकेट भी पूरे किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने एडेन मार्कराम (28), रिकलटन (30) और डेवाल्ड ब्रेविस (36) की पारियों की मदद से 13.2 ओवर में जीत हासिल कर ली। हालांकि, इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 4 कैच छोड़े, जिसके बाद कप्तान मार्कराम ने टीम की फील्डिंग और एटीट्यूड पर निराशा व्यक्त की।
दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नामीबिया के खिलाफ 102 रनों की विशाल जीत दर्ज की, जो रनों के अंतर से टी-20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए, जिसके जबाव में नामीबिया की टीम 17.3 ओवर में 97 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के नायक साहिबजादा फरहान रहे, जिन्होंने मात्र 58 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेली। अहमद शहजाद (2014) के बाद टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले केवल दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के स्पिनरों ने इस मैच में कुल 8 विकेट लिए, जो टी-20 विश्व कप की एक पारी में उनके स्पिनरों द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेटों के रिकॉर्ड की बराबरी है। उस्मान तारिक ने 16 रन देकर 4 विकेट लिए, जो विश्व कप में किसी भी पाकिस्तानी स्पिनर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को 17 रनों से मात दी और ग्रुप स्टेज का अंत बिना किसी हार के किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करते हए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए थे, जिसके जवाब में नीदरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 31 गेंदों में 66 रनों (4 चौके, 6 छक्के) की आतिशी पारी खेली और 2 विकेट भी लिए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने टी-20 विश्व कप में अपनी लगातार 12वीं जीत दर्ज की, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा लगातार सर्वाधिक जीत का विश्व रिकॉर्ड है। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने घातक प्रदर्शन करते हुए 3 ओवर में केवल 14 रन देकर 3 विकेट लिए।
इस दिन के मैचों के दौरान कुछ अन्य अनोखे रिकॉर्ड भी बने। भारतीय टीम ने इस विश्व कप संस्करण में अब तक 12 अलग-अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जो किसी भी एक टी-20 विश्व कप संस्करण में भारत के लिए सबसे ज्यादा है। वहीं, नीदरलैंड्स ने बिना किसी व्यक्तिगत अर्धशतक के 176/7 का स्कोर बनाया, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बिना पचासे के उनका सबसे बड़ा स्कोर है। फील्डिंग में भारत ने अब तक टूर्नामेंट में कुल 9 कैच छोड़े हैं, जो आयरलैंड (10) के बाद दूसरी सबसे खराब संख्या है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।