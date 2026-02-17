3 मैच, 1067 रन, 3 टीमों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई, ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर; विश्व कप में 16 फरवरी का दिन रहा ऐतिहासिक
सोमवार, 16 फरवरी को विश्व कप के तीन मुकाबले खेले गए जिसमें 1 हजार से ज्यादा रन बने, तीन टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया, अफगानिस्तान ने अपनी आगे की संभावनाएं जीवित रखीं और ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गई है। जानिए दिन की पूरी रिपोर्ट।
सोमवार (16 फरवरी) को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में रोमांच की पराकाष्ठा देखने को मिली, जहां तीन महत्वपूर्ण मैचों ने टूर्नामेंट के समीकरण बदल दिए। इन 3 अहम मैचों में 1 हजार से ज्यादा रन बने हैं। तीन टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अफगानिस्तान ने अपनी आगे की संभावनाएं जीवित रखीं हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गई है।
दिन के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 5 विकेट से हराकर अपनी सुपर-8 की उम्मीदों को जीवित रखा। अज़मतुल्लाह उमरज़ई इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे, जिन्होंने पहले गेंदबाजी में घातक प्रदर्शन करते हुए मात्र 15 रन देकर 4 विकेट झटके और फिर मुश्किल समय में 21 गेंदों में नाबाद 40 रनों की आक्रामक पारी खेली। इब्राहिम जादरान के धैर्यपूर्ण 53 रनों ने भी जीत की नींव रखी। इस परिणाम ने न केवल अफगानिस्तान को दौड़ में बनाए रखा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के लिए भी सुपर-8 का रास्ता साफ कर दिया।
दूसरे मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर इंग्लैंड ने इटली को 24 रनों से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने विल जैक्स की 22 गेंदों में नाबाद 53 रनों की तूफानी पारी की मदद से 202 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इटली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अद्भुत साहस दिखाया और बेन मनेन्टी के 60 रनों की बदौलत मैच को अंत तक रोमांचक बनाए रखा। इटली ने अपनी पारी में कुल 13 छक्के लगाए, जो इस स्तर पर किसी एसोसिएट टीम का शानदार प्रदर्शन है। अंत में जेमी ओवरटन ने ऐतिहासिक 'डबल विकेट मेडन' 20वां ओवर फेंककर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की।
दिन का सबसे बड़ा उलटफेर पल्लेकेले में हुआ, जहां मेजबान श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर धकेल दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए, जिसमें मिचेल मार्श (54) और ट्रैविस हेड (56) ने शानदार योगदान दिया। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम के पथुम निसांका ने इतिहास रच दिया। निसांका ने मात्र 52 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर इस विश्व कप का पहला शतक जड़ा। यह टी20 विश्व कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया गया पहला शतक भी है। श्रीलंका ने इस जीत के साथ सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली है।
आज का दिन रिकॉर्ड्स के नाम रहा, जहां श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज (182 रन) हासिल किया। वहीं, जेमी ओवरटन टी20 विश्व कप के इतिहास में 20वें ओवर में मेडन विकेट लेने वाले केवल दूसरे गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया की इस हार ने उसे अब किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है, जहां वे अब आयरलैंड की जीत की दुआ करेंगे ताकि वे टूर्नामेंट में बने रह सकें। इन तीनों मैचों ने साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को भी मात दे सकती है।
