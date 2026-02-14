होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

2 मैच 660 रन, T-20 विश्व कप में मार्करम ने रचा इतिहास, डिकॉड ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, जानिए 14 फरवरी को क्या-क्या हुआ?

Feb 14, 2026 11:29 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टी-20 विश्व कप में शनिवार 14 फरवरी को दो मुकाबले खेले गए, जिसमें दोपहर के मुकाबले में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर सुपर 8 के लिए अपनी स्थिति मजबूत की, वहीं दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंद दिया।इस दिन कई इतिहास भी बने। जानिए पूरे दिन क्या-क्या हुआ।

2 मैच 660 रन, T-20 विश्व कप में मार्करम ने रचा इतिहास, डिकॉड ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, जानिए 14 फरवरी को क्या-क्या हुआ?

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में शनिवार (14 फरवरी) का दिन बेहद रोमांचक रहा, जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने अपने-अपने मुकाबलों में दबदबा बनाया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए 23वें मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 19.4 ओवर में 152 रनों पर सिमट गई। स्कॉटलैंड के लिए कप्तान रिची बेरिंगटन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के आदिल राशिद ने 3 विकेट झटके। जवाब में इंग्लैंड ने टॉम बैंटन की नाबाद 63 रनों की शानदार पारी की बदौलत 18.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। यह जीत इंग्लैंड के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही, क्योंकि इसने उन्हें ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड पर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और न्यूजीलैंड को 20 ओवरों में 175/7 के स्कोर पर रोक दिया। न्यूजीलैंड के लिए मार्क चैपमैन ने 48 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन मार्को जानसन की घातक गेंदबाजी (4/40) उन पर भारी पड़ी। 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कप्तान एडेन मार्करम की नाबाद 86 रनों की कप्तानी पारी से मैच को एकतरफा बना दिया। प्रोटियाज टीम ने केवल 17.1 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर अपनी विश्व कप की दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। डेविड मिलर ने अंत में एक गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम को शानदार अंदाज में जीत दिलाई।

आज के मैचों ने क्रिकेट के इतिहास में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए और पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक अब टी20 विश्व कप इतिहास के सबसे सफल विकेटकीपर बन गए हैं। उन्होंने अपने 33वें शिकार के साथ भारत के दिग्गज एमएस धोनी (32) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा, न्यूजीलैंड का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप में खराब रिकॉर्ड जारी रहा और वे अब तक उनसे 5 मैचों में एक बार भी नहीं जीत पाए हैं। इंग्लैंड ने भी एक लंबे समय बाद किसी यूरोपीय टीम के खिलाफ विश्व कप में जीत दर्ज करने का सूखा समाप्त किया है। मार्को जानसन को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एडेन मार्करम ने टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए टी-20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाया।

ये भी पढ़ें:मार्करम ने जड़ा T-20 विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक, तोड़ा युवराज सिंह का ये ….
ये भी पढ़ें:स्कॉटलैंड से मिली जीत, फिर भी क्यों दुखी हैं कप्तान हैरी ब्रुक, कहा- मुझे यकीन..

इन दो महत्वपूर्ण जीतों ने ग्रुप तालिका के समीकरणों को और भी दिलचस्प बना दिया है। इंग्लैंड की टीम अब सुपर-8 की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है और उनके कप्तान हैरी ब्रुक अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश दिखे। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इस 'हैमरिंग' जीत से अन्य सभी टीमों को कड़ी चेतावनी दे दी है। न्यूजीलैंड को इस हार के बाद अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना होगा, विशेषकर पावरप्ले में विकेट लेने के मामले में। टूर्नामेंट अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, जहां कल के ट्रिपल-हेडर मुकाबलों पर सबकी निगाहें होंगी। क्रिकेट प्रेमी अब विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:एडन मार्करन ने खेली तूफानी पारी, दक्षिण अफ्रीका ने NZ को 7 विकेट से हराया
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;