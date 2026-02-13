विश्व कप के 3 मैच में बने 915 रन, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को थमाई हार, 13 फरवरी के दिन बन गया इतिहास
13 फरवरी को आईसीसी टी-20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले खेले गए। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। दूसरे मुकाबले में यूएई की टीम ने कनाडा को हराया और दिन के तीसरे और आखिरी मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
आज खेले गए तीन मुकाबलों ने टूर्नामेंट के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है। कोलंबो में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 169/2 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवरों में मात्र 146 रनों पर ढेर हो गई। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने 17 रन देकर 4 विकेट झटके और अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। ब्रैड इवांस ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कनाडा को 5 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 150/7 का सम्मानजनक स्कोर बनाया था। यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर 151 रन बनाए और मैच जीत लिया। सलामी बल्लेबाज आर्यन शर्मा ने 53 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। शोएब खान ने मात्र 29 गेंदों में 51 रन कूटकर कनाडा के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और महत्वपूर्ण साझेदारी की।
चेन्नई के चेपॉक मैदान पर अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रनों के भारी अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साईतेजा मुक्कामाला के 79 रनों की मदद से 196/6 का विशाल स्कोर बनाया। शुभम रंजने ने भी विस्फोटक अंदाज में नाबाद 48 रन जोड़कर अमेरिका को एक मजबूत फिनिश दिया। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 197 रनों के लक्ष्य के दबाव में मात्र 103 रनों पर सिमट गई। अमेरिकी स्पिनर हरमीत सिंह ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। शाडली वैन शल्कविक ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 डच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।
इन तीनों मैचों के चौंकाने वाले परिणामों ने वर्ल्ड कप के ग्रुप समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। जिम्बाब्वे अब ग्रुप बी की अंक तालिका में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर मौजूद श्रीलंका के बराबर है। अमेरिका ने पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नीदरलैंड्स को हराकर अपनी धाक जमाई है। टूर्नामेंट में छोटी टीमों के इस शानदार प्रदर्शन ने सुपर-8 की दौड़ को और भी दिलचस्प बना दिया है। दर्शकों को हर मैच में बल्ले और गेंद के बीच एक अद्भुत और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब सभी की निगाहें कल होने वाले अगले मुकाबलों पर टिकी हैं जो टूर्नामेंट का भविष्य तय करेंगे।
