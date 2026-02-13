होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

विश्व कप के 3 मैच में बने 915 रन, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को थमाई हार, 13 फरवरी के दिन बन गया इतिहास

Feb 13, 2026 11:24 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

13 फरवरी को आईसीसी टी-20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले खेले गए। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। दूसरे मुकाबले में यूएई की टीम ने कनाडा को हराया और दिन के तीसरे और आखिरी मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

विश्व कप के 3 मैच में बने 915 रन, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को थमाई हार, 13 फरवरी के दिन बन गया इतिहास

13 फरवरी को आईसीसी टी-20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के तीन मुकाबले खेले गए। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। दूसरे मुकाबले में यूएई की टीम ने कनाडा को हराया और दिन के तीसरे और आखिरी मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

आज खेले गए तीन मुकाबलों ने टूर्नामेंट के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया है। कोलंबो में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 169/2 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवरों में मात्र 146 रनों पर ढेर हो गई। तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने 17 रन देकर 4 विकेट झटके और अपने 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। ब्रैड इवांस ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने कनाडा को 5 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 150/7 का सम्मानजनक स्कोर बनाया था। यूएई के गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर 151 रन बनाए और मैच जीत लिया। सलामी बल्लेबाज आर्यन शर्मा ने 53 गेंदों में 74 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। शोएब खान ने मात्र 29 गेंदों में 51 रन कूटकर कनाडा के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और महत्वपूर्ण साझेदारी की।

चेन्नई के चेपॉक मैदान पर अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रनों के भारी अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साईतेजा मुक्कामाला के 79 रनों की मदद से 196/6 का विशाल स्कोर बनाया। शुभम रंजने ने भी विस्फोटक अंदाज में नाबाद 48 रन जोड़कर अमेरिका को एक मजबूत फिनिश दिया। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 197 रनों के लक्ष्य के दबाव में मात्र 103 रनों पर सिमट गई। अमेरिकी स्पिनर हरमीत सिंह ने 21 रन देकर 4 विकेट लिए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। शाडली वैन शल्कविक ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 3 डच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

ये भी पढ़ें:T-विश्व कप 2026: अमेरिका ने नीदरलैंड पर दर्ज की बड़ी जीत, 93 रनों से हराया
ये भी पढ़ें:1 ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर, ईशान किशन- युवराज लिस्ट में

इन तीनों मैचों के चौंकाने वाले परिणामों ने वर्ल्ड कप के ग्रुप समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। जिम्बाब्वे अब ग्रुप बी की अंक तालिका में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर मौजूद श्रीलंका के बराबर है। अमेरिका ने पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नीदरलैंड्स को हराकर अपनी धाक जमाई है। टूर्नामेंट में छोटी टीमों के इस शानदार प्रदर्शन ने सुपर-8 की दौड़ को और भी दिलचस्प बना दिया है। दर्शकों को हर मैच में बल्ले और गेंद के बीच एक अद्भुत और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब सभी की निगाहें कल होने वाले अगले मुकाबलों पर टिकी हैं जो टूर्नामेंट का भविष्य तय करेंगे।

ये भी पढ़ें:T-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जिम्बाब्वे से कभी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया, रिकॉर्ड…
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
;;;