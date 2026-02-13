होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
3 मैच 917 रन, 12 फरवरी को विश्व कप में बन गया इतिहास, जानिए कौन जीता-हारा? भारत-श्रीलंका और इटली का जलवा

Feb 13, 2026 01:09 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 फरवरी का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहा, जहां भारत, श्रीलंका और इटली ने अपने-अपने मुकाबलों में धमाकेदार जीत दर्ज की। आज के दिन के तीनों मैचों में रनों की बारिश हुई और 6 पारियों को मिलाकर कुल 917 रन बने। साथ ही कई इतिहास भी बने।

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 फरवरी का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक रहा, जहां भारत, श्रीलंका और इटली ने अपने-अपने मुकाबलों में धमाकेदार जीत दर्ज की। दिन की शुरुआत श्रीलंका और ओमान के बीच पल्लेकेले में हुए 16वें मैच से हुई, जहां श्रीलंका ने 105 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 225/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जिसमें कुशल मेंडिस (61), पवन रत्नायके (60) और कप्तान दासुन शनाका (50) ने अर्धशतक जमाए। जवाब में ओमान की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर केवल 120 रन ही बना सकी। श्रीलंका की ओर से महेश तीक्षणा और दुष्मंथा चमीरा ने 2-2 विकेट लेकर ओमान के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया।

दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल और इटली के बीच खेला गया, जहां इटली ने 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दुनिया को चौंका दिया। नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इटली की सटीक गेंदबाजी के सामने महज 123 रनों पर सिमट गई, जिसमें कृशन कालुगामगे ने 3 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इटली के लिए दो भाइयों जस्टिन मोस्का 60 नाबाद और एंथनी मोस्का (62)** ने कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर 124 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भाइयों के बीच सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है। इटली ने यह लक्ष्य मात्र 12.4 ओवरों में हासिल कर लिया, जिससे उनके नेट रन रेट (NRR) में जबरदस्त सुधार हुआ है।

तीसरे और दिन के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला नामीबिया से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, जहां भारत ने 93 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209/9 का स्कोर बनाया, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। ईशान किशन ने मात्र 24 गेंदों में 61 रन और हार्दिक पांड्या ने 52 रनों की तूफानी पारियां खेलीं। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए, लेकिन उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। नामीबिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में 116 रनों पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लेकर नामीबिया की कमर तोड़ दी।

कुल मिलाकर, यह दिन बड़ी टीमों के दबदबे और इटली जैसी उभरती हुई टीम के उदय का गवाह बना। श्रीलंका और भारत ने जहां अपनी बल्लेबाजी की गहराई दिखाई, वहीं इटली ने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया। इन जीतों के साथ भारत और श्रीलंका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जबकि इटली ने सुपर-8 की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। तीनों ही मैचों में स्पिन गेंदबाजों और आक्रामक सलामी बल्लेबाजों का बोलबाला रहा। आने वाले मुकाबलों में इन टीमों का प्रदर्शन देखना और भी दिलचस्प होगा क्योंकि टूर्नामेंट अब एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। आज के मैचों में रनों की बारिश हुई और तीनों मुकाबलों को मिलाकर कुल 917 रन बने।

