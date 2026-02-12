होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
11 फरवरी को विश्व कप के 3 मैच खेले गए, जानिए कौन जीता कौन हारा? WI- RSA की चांदी, इंग्लैंड-AFG की बुरी गत, AUS जीता

बुधवार 11 फरवरी को विश्व कप तीन मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में 4 रनों से हराया। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को आसानी से हरा दिया। दिन के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड का घमंड तोड़ते हुए 30 रनों से रौंदा।

बुधवार (11 फरवरी) को विश्व कप के तीन मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दूसरे सुपर ओवर में 4 रनों से हराया। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को आसानी से हरा दिया और अपने विश्व कप के सफर का आगाज जीत के साथ किया। दिन के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड का घमंड तोड़ते हुए 30 रनों से रौंदा।

दिन का सबसे यादगार मैच दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच रहा, जिसकी हार-जीत दो सुपर ओवर के बाद तय हुई। निर्धारित 20 ओवरों में दोनों टीमों ने 187 रन बनाए, जिसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। अंत में, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की और महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 84 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उनकी टीम जीत की दहलीज पार करने में बदकिस्मत रही।

दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रनों से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कोलंबो में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। जवाब में आयरलैंड की टीम ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और महज 115 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में नाथन एलिस और एडम जाम्पा ने कमाल की गेंदबाजी की और दोनों ने 4-4 विकेट झटके। यह ऑस्ट्रेलिया का इस टूर्नामेंट में पहला मैच था और उन्होंने बड़ी जीत के साथ अपनी दावेदारी पेश कर दी है।

तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ने 30 रनों से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें शेरफेन रदरफोर्ड ने नाबाद 76 रनों की आतिशी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और अपनी टीम की लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित की।

इन परिणामों के बाद ग्रुप टेबल में समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं। जहां दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, वहीं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए आगे का सफर अब चुनौतियों भरा होगा। आज के मैचों ने साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में किसी भी समय पासा पलट सकता है। अफगानिस्तान का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ संघर्ष लंबे समय तक याद रखा जाएगा।

अफगानिस्तान के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम लगातार दो मुकाबले हार गई है और उसका 2026 विश्व का सुपर 8 का सफर अब लगभग खत्म सा ही दिख रहा है। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत हासिल की, लेकिन दर्शकों को उम्मीद थी कि दिन का तीसरा मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दो- दो बार की चैंपियन इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने थीं। इस मैच में शुरुआत में वेस्टइंडीज कमजोर नजर आई लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि पुरानी वेस्टइंडीज वापस मैदान पर उतर आई है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हावी होने का मौका नहीं दिया और अंत में 30 रन से मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज अब अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गया है।

