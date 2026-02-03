Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़T20 World Cup 15 players will live the dream of 30 million Nepal fans hoping to create history
टी20 विश्व कप: नेपाल के 3 करोड़ प्रशंसकों का सपना जिएंगे 15 खिलाड़ी, इतिहास रचने की उम्मीद

टी20 विश्व कप: नेपाल के 3 करोड़ प्रशंसकों का सपना जिएंगे 15 खिलाड़ी, इतिहास रचने की उम्मीद

संक्षेप:

तीन करोड़ से अधिक आबादी वाला देश तब अपने 15 क्रिकेटरों पर उम्मीदें लगाएगा जब नेपाल लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के बाद आठ फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा।

Feb 03, 2026 05:24 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेटर प्रियांक पंचाल ने पिछले साल काठमांडू में एक महीना बिताया था और वह ऐसी याद लेकर लौटे हैं जो उनके मन में हमेशा के लिए घर कर गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह खचाखच भरे स्टेडियम में खेलने का रोमांच नहीं था, बल्कि क्रिकेट के दीवाने देश की सहज गर्मजोशी थी। हिमालय की गोद में बसे इस देश का दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है, लेकिन उपमहाद्वीप में क्रिकेट प्रेमियों की पहचान बन चुके जुनून के बजाय यहां की पहचान मुस्कान है।

भारत ए के पूर्व कप्तान पंचाल ने पीटीआई को नेपाल प्रीमियर लीग की टीम करनाली याक्स फ्रेंचाइजी के साथ अपने अनुभव के बारे में बताया, ‘मैं जिन भी खिलाड़ियों से मिला, जिन भी अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई और जितने भी प्रशंसकों से मिला सभी ने मेरा बड़े प्यार और मुस्कान के साथ स्वागत किया। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून और अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए प्यार बहुत सच्चा है।’

तीन करोड़ से अधिक आबादी वाला देश तब अपने 15 क्रिकेटरों पर उम्मीदें लगाएगा जब नेपाल लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के बाद आठ फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगा।

नेपाल की टीम ऐसी है जिसे कभी बुनियादी ढांचे के लिए संघर्ष करना पड़ा था और इसलिए विश्व कप में उसकी भागीदारी को बड़ी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। जब रोहित पौडेल की अगुवाई वाली नेपाल की टीम मैदान पर उतरेगी तो उसे बड़ी संख्या में अपने प्रशंसकों का समर्थन मिलने की उम्मीद है।

नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और नेपाल क्रिकेट संघ (सीएएन) के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद ने कहा, ‘मैंने सुना है कि वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के मैचों के टिकटों की बिक्री बहुत अच्छी रही है। अगर हम दिल्ली में खेलते, कोटला में भी अच्छी खासी भीड़ होती। हमारे प्रशंसक ही हमारी ताकत हैं।’

नेपाल की टीम काफी जुझारू है, जिसमें कप्तान पौडेल बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभों में से एक हैं। उसकी टीम में अनुभवी खिलाड़ी करण केसी, सोमपाल कामी और संदीप लामिछाने हैं। संदीप नेपाल के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल, बिग बैश लीग और कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं।

चंद ने कहा, ‘संदीप निस्संदेह हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन रोहित ने भी पिछले कुछ वर्षों में टीम का शानदार नेतृत्व किया है। हमने कुछ अच्छी जीत हासिल की हैं। क्वालीफायर में ओमान से हारने के बाद हम एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने से चूक गए, लेकिन इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने श्रीलंका में टूर्नामेंट से पहले शिविर लगाया था जिसका हमें फायदा मिलेगा।’

नेपाल के पास इटली और स्कॉटलैंड दोनों को हराने का अच्छा मौका है। अगर वे इंग्लैंड या वेस्टइंडीज में से किसी एक को हराने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे अगले दौर में पहुंच जाएंगे।

नेपाल की टीम: कुशल भुर्टेल, संदीप जोरा, रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, आसिफ शेख, लोकेश बम, संदीप लामिछाने, बसीर अहमद, गुलसन झा, ललित राजबंशी, शेर मल्ला।

नेपाल का कार्यक्रम:

08 फरवरी: इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में

12 फरवरी: इटली के खिलाफ मुंबई में

15 फरवरी: वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में

17 फरवरी: स्कॉटलैंड के खिलाफ मुंबई में

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।