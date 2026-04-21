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जूता बनाने वाली इस कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन में शामिल होंगे टी-20 विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव

Apr 21, 2026 07:52 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya मुंबई, 21 अप्रैल (वार्ता)
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अपनी कंसिस्टेंसी, शांत और मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस के लिए मशहूर, सूर्यकुमार यादव अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर में खेल रहे हैं और क्रिकेट और दूसरे परफॉर्मेंस फुटवियर कलेक्शन को सपोर्ट करने वाले ब्रांड के मार्केटिंग कैंपेन में शामिल होंगे।

जूता बनाने वाली इस कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन में शामिल होंगे टी-20 विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव

स्केचर्स, द कम्फर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी, सूर्यकुमार यादव को साइन करके अपने क्रिकेट सफर को तेज कर रही है-जो इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे काबिल और असरदार बैट्समैन में से एक हैं और हाल ही में 2026 टी 20 वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं। अपनी कंसिस्टेंसी, शांत और मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस के लिए मशहूर, सूर्यकुमार यादव अब स्केचर्स क्रिकेट फुटवियर में खेल रहे हैं और क्रिकेट और दूसरे परफॉर्मेंस फुटवियर कलेक्शन को सपोर्ट करने वाले ब्रांड के मार्केटिंग कैंपेन में शामिल होंगे।

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सूर्या ने एशोसिएशन पर बात करते हुए क्या कहा?

इस एसोसिएशन पर बात करते हुए, टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप कैप्टन, सूर्यकुमार यादव ने कहा, "क्रिकेट के सबसे ऊंचे लेवल पर, आराम आपको फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहने में मदद करने में अहम रोल निभाता है। आराम को परफॉर्मेंस के साथ जोड़ने का स्केचर्स का तरीका सच में सबसे अलग है और इसी वजह से यह ब्रांड मेरे लिए एकदम सही है। चाहे मैच का दिन हो या ट्रेनिंग, उनके जूते खेल की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और मैं स्केचर्स परिवार का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं।"

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राहुल वीरा, सीईओ, स्केचर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड ने कहा, "सूर्यकुमार यादव मॉडर्न इंडियन क्रिकेट की स्पिरिट को दिखाते हैं - डाइनैमिक, मजबूत और निडर। इस साल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ जीत दिलाने के बाद, वह वही एनर्जी और इरादा लाते हैं जो स्केचर्स के परफॉर्मेंस और इनोवेशन के अप्रोच को दिखाता है। मूवमेंट, एडैप्टेबिलिटी और सेल्फ-बिलीफ से ड्रिवन उनका सफर, जसप्रीत बुमराह जैसे हमारे एलीट प्लेयर्स के रोस्टर के साथ-साथ मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर के तौर पर हमारे चल रहे एसोसिएशन से भी पूरी तरह मेल खाता है। ये पार्टनरशिप क्रिकेट के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाती हैं, ऐसे फुटवियर बनाकर जो हर एथलीट को अपना बेस्ट परफॉर्म करने में मदद करते हैं।"

सूर्या का करियर

मुंबई में जन्मे, सूर्यकुमार यादव ने 35 साल की उम्र में खुद को एक डाइनैमिक राइट-हैंडेड टी20 बैट्समैन के तौर पर स्थापित किया है, जो अपने 360-डिग्री शॉट-मेकिंग और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के लिए मशहूर हैं। "स्काई" निकनेम वाले यादव मुंबई के घरेलू क्लब क्रिकेट में आगे बढ़े, रणजी ट्रॉफी में उनकी कप्तानी की, और 2012 में मुंबई इंडियंस के साथ साइन करने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग में स्टार बने। उन्होंने 2018 में इंडियंस में लौटने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी चार सीजन बिताए, जहाँ वे आज भी खेल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर, 2021 में अपने T20I डेब्यू के बाद से, वह भारत के T20 गेमप्ले के लिए अहम रहे हैं और उन्होंने लगातार आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर (2022-23) का अवॉर्ड जीता है। स्काई भारत की टी20 टीम की कप्तानी करते हैं, जिसका शानदार रिकॉर्ड है, जिसमें इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड कप जीतना भी शामिल है। उनके शांत स्वभाव और टैक्टिकल स्किल ने भारत के व्हाइट-बॉल दबदबे को मज़बूत किया है।

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इस घोषणा के साथ, सूर्यकुमार यादव भारत में एक मज़बूत स्केचर्स रोस्टर में शामिल हो गए हैं जिसमें क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और यास्तिका भाटिया के साथ-साथ स्केचर्स फुटबॉल के लिए दिग्गज फॉरवर्ड सुनील छेत्री भी शामिल हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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