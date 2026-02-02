Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़T20 WC warm up Narayan Jagadeesan century against USA India A pile up runs At DY Patil Sports Academy Navi Mumbai
T20 WC: जगदीसन ने अमेरिका के सामने फोड़ा 'शतकीय बम', इंडिया ए ने खड़ा किया रनों का पहाड़

संक्षेप:

Narayan Jagadeesan Century: नारायण जगदीसन ने अमेरिका के खिलाफ वार्मअप मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। इंडिया ए ने नवी मुंबई में रनों का पहाड़ खड़ा किया।

Feb 02, 2026 07:09 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आगाज होना है। सोमवार (2 फरवरी) से टूर्नामेंट के वार्मअप मैच शुरू हो गए हैं। इंडिया ए का हिस्सा नारायण जगदीसन ने आज अमेरिका के खिलाफ वार्मअप मैच में तूफानी बल्लेबाजी की। तमिलनाडु के विकेटकीपर-बल्लेबाज जगदीसन ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 'शतकीय बम' फोड़ा। उन्होंने अमेरिका के सामने 55 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और चार सिक्स शामिल हैं। अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था।

अभ्यास मैच में बतौर ओपनर उतरे जगदीसन और प्रियांश आर्य ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की। प्रियांश को जसदीप सिंह ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की दिखाई। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रन बनाने के बाद संजय कृष्णमूर्ति को कैच थमाया। प्रियांश ने तीन चौके और दो सिक्स जमाए। इसके बाद, जगदीसन ने तिलक वर्मा के संग दूसरे विकेट के लिए 113 रनों की पार्टनरिशप की। ग्रोइन की चोट से उबरने के बाद तिलक ने 24 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 38 रनों का योगदान।

तिलक को शुभम रंजने ने 14वें ओवर में मोनांक को लपकवाया। जगदीसन ने कप्ता आयुष बदोनी के साथ भी बखूबी मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की। उन्होंने 16वें ओवर में सिंगल लेकर 49 गेंदों में अपना शतक कंप्लीट किया। लग रहा था कि जगदीसन नाबाद लौटेंगे लेकिन अली खान ने 19वें ओवर में उन्हें मोहिसन को कैच करा दिया। जगदीसन के शतक के दम पर इंडिया ए ने 238/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। बदोनी ने 26 गेंदों में नाबाजद 60 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके बल्ले से छह चौके और चार सिक्स निकले। रियान पराग दो रना बनाकर नाबाद रहे।

T20 World Cup 2026 Indian Cricket Team
