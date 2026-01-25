मोहसिन नकवी ने फिर बॉयकॉट की दी धमकी, टीम का ऐलान होने पर भी PAK खिलाड़ियों को करना होगा इंतजार
आगामी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम के ऐलान के बाद खिलाड़ियों से बातचीत में नकवी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार की सलाह और फैसले पर निर्भर करेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने रविवार को यह स्पष्ट किया कि टीम की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि देश ने अगले महीने होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला कर लिया है। नकवी ने दोहराया कि पीसीबी पाकिस्तान सरकार की स्थिति जानने का इंतजार कर रहा है ताकि टी20 विश्व कप में देश की भागीदारी पर निर्णय लिया जा सके। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाला है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शनिवार को बांग्लादेश को आगामी टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से मना किया था जो मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से हटाए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति से जुड़ा था।
नकवी ने चयन के बाद खिलाड़ियों और मुख्य कोच माइक हेसन से बैठक में कहा, ‘‘हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं और जो भी सरकार हमें करने के लिए कहेगी, हम करेंगे। अगर वे नहीं चाहते कि हम विश्व कप में जाएं, तो हम उनका पालन करेंगे। ’’
पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। बैठक में नकवी ने खिलाड़ियों को यह भी बताया कि बांग्लादेश का भारत में मैच नहीं खेलने का निर्णय एक सिद्धांतपरक फैसला है। नकवीर ने कहा, ‘‘हम आईसीसी के दोहरे मानकों की नीति को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। ’’ उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना और सिद्धांतों के भीतर चलाना चाहिए।