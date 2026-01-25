Cricket Logo
मोहसिन नकवी ने फिर बॉयकॉट की दी धमकी, टीम का ऐलान होने पर भी PAK खिलाड़ियों को करना होगा इंतजार

आगामी टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की टीम के ऐलान के बाद खिलाड़ियों से बातचीत में नकवी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पूरी तरह से पाकिस्तान सरकार की सलाह और फैसले पर निर्भर करेगी।

Jan 25, 2026 08:29 pm ISTHimanshu Singh भाषा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने रविवार को यह स्पष्ट किया कि टीम की घोषणा का मतलब यह नहीं है कि देश ने अगले महीने होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला कर लिया है। नकवी ने दोहराया कि पीसीबी पाकिस्तान सरकार की स्थिति जानने का इंतजार कर रहा है ताकि टी20 विश्व कप में देश की भागीदारी पर निर्णय लिया जा सके। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाला है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शनिवार को बांग्लादेश को आगामी टी20 विश्व कप से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। बांग्लादेश के बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से मना किया था जो मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से हटाए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति से जुड़ा था।

नकवी ने चयन के बाद खिलाड़ियों और मुख्य कोच माइक हेसन से बैठक में कहा, ‘‘हम सरकार की सलाह का इंतजार कर रहे हैं और जो भी सरकार हमें करने के लिए कहेगी, हम करेंगे। अगर वे नहीं चाहते कि हम विश्व कप में जाएं, तो हम उनका पालन करेंगे। ’’

ये भी पढ़ें:ICC के सामने बांग्लादेश ने घुटने टेके, बाहर करने के फैसले को नहीं देगा चुनौती

पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए रविवार को सलमान अली आगा की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। बैठक में नकवी ने खिलाड़ियों को यह भी बताया कि बांग्लादेश का भारत में मैच नहीं खेलने का निर्णय एक सिद्धांतपरक फैसला है। नकवीर ने कहा, ‘‘हम आईसीसी के दोहरे मानकों की नीति को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। ’’ उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना और सिद्धांतों के भीतर चलाना चाहिए।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
