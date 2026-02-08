मैं ही जानता हूं कि कितने दबाव में था...कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया क्यों हिम्मत नहीं हारी?

Cricket Logo
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ दबाव में शानदार बल्लेबाजी की। वह अपने घरेलू मैदान पर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने नाबाद 84 रनों की पारी खेली।

Feb 08, 2026 12:08 am IST
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका को 29 रनों से धूल चटाई। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 161/9 का स्कोर बनाने के बाद अमेरिका को 132/8 पर रोक दिया। सूर्यकुमार को छोड़कर भारत का बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रहा और एक समय टीम बहुत कम स्कोर पर सिमटने की ओर बढ़ती दिख रही थी। सूर्या ने उस वक्त मोर्चा संभाला, जब भारत 77 रन पर छह विकेट गंवाकर जूझ रहा था। उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर 49 गेंदों में नाबाद 84 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। सूर्या ने बताया कि उन्होंने संकट के समय हिम्मत क्यों नहीं हारी?

'मैं ही जानता हूं कि कितने दबाव में था'

सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, ''77 रन पर 6 विकेट गिरने के चलते मैं कितने दबाव में था, यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। हालांकि, मुझे खुद पर यकीन था। मैं ऐसे हालात में बैटिंग कर चुका हूं। मैंने यहां पर, क्रॉस मैदान, आजाद मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है तो मुझे पता था कि किस तरह बैटिंग करनी है। मैं जानता था कि अगर मैं आखिर तक बैटिंग करता हूं तो हम बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं।'' उन्होंने पिच को लेकर कहा, ''क्यूरेटर और ग्राउंडस्टाफ ने अच्छी पिच तैयार करने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं हैं।'' अमेरिका ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग का न्योता दिया था। सूर्यकुमार के अलावा मेजबान टीम के केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके थे।

'मैच जीतने के बावजूद हमें सीख मिली'

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि जीतने के बावजूद कई चीजें सीखने को मिली। आज हमें सीख मिली की थोड़ी बेहतर बैटिंग कर सकते थे या शायद थोड़ी स्मार्ट बैटिंग कर सकते थे। एक या दो बल्लेबाज आखिर तक खेलने की कोशिश करें, इसके बजाए छोटी-छोटी पार्टनरशिप हमें 160 तक पहुंचा सकती थीं। हम आराम से बैठकर चर्चा करेंगे। अगले मैच में पांच दिन है और हम मजबूत वापसी करेंगे।'' भारतीय पारी के दौरान 30 प्लस की सिर्फ दो पार्टनरशिप हुईं। ईशान किशन (20) और तिलक वर्मा (25) ने दूसरे विकेट के लिए 37 रन जोड़े। सूर्या ने अक्षर पटेल (14) संग सातवें विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। भारत को अगला मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के विरुद्ध खेलना है।

