Asia Cup 2025 के लिए अब तक 7 टीमों का ऐलान, जानिए किस टीम में कौन सा खिलाड़ी है शामिल?

T20 Asia Cup 2025 All Squads: यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे टी20 एशिया कप 2025 के लिए अब तक 7 टीमों का ऐलान हो गया है। सिर्फ यूएई एकमात्र देश है, जिसने अभी तक अपनी टीम इस टूर्नामेंट के लिए घोषित नहीं की है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:49 PM
T20 Asia Cup 2025 All Squad: यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे टी20 एशिया कप 2025 के लिए अब तक 7 टीमों का ऐलान हो गया है। कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई और हॉन्ग कॉन्ग की टीम शामिल है। इनमें से यूएई को छोड़कर बाकी सभी टीमों की घोषणा हो चुकी है। यूएई, भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ ग्रुप ए में है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम है। आप इस स्टोरी में जानेंगे कि कौन सी टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिली है। हर एक देश ने 15 से 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जबकि कुछ टीमों ने रिजर्व या स्टैंडबाय के तौर पर खिलाड़ी चुने हैं।

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए की टीमों के स्क्वॉड

भारत की टीम इस प्रकार है

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल

पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस राउफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम।

ओमान की टीम इस प्रकार है

जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, सुफियान महमूद, आशीष ओडेद्रा, शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, सुफियान यूसुफ, नदीम खान, ज़िक्रिया इस्लाम, फैसल शाह, करण सोनावले, हसनैन अली शाह और मुहम्मद इमरान

संयुक्त अरब अमीरात

अभी घोषणा होनी बाकी है

एशिया कप ग्रुप बी की टीमों के स्क्वॉड

श्रीलंका की टीम इस प्रकार है

चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललगे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना

बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है

लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

हॉन्ग कॉन्ग की टीम इस प्रकार है

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान

अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओकाजाकी, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फारिक अहमद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व: वफीउल्लाह ताराखल, नांग्याल खारोटे, अब्दुल्ला अहमदज़ई

