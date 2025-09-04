Asia Cup 2025: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका…सभी टीमों का हुआ ऐलान, ये है 8 टीमों की पूरी स्क्वॉड लिस्ट

T20 Asia Cup 2025 All Squads: यूएई में 9 सितंबर से शुरू हो रहे टी20 एशिया कप 2025 के लिए अब सभी टीमों का ऐलान हो गया है। मेजबान यूएई ने सबसे आखिर में टीम घोषित की है, जो इंडिया के साथ ग्रुप ए में है।

T20 Asia Cup 2025 All Squad: यूएई के दुबई और अबूधाबी में 9 सितंबर से टी20 एशिया कप 2025 की शुरुआत हो रही है। ये टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सभी टीमों का ऐलान हो गया है। भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीम ग्रुप ए में है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग की टीम ग्रुप बी में शामिल है। आप जान लीजिए कि किस टीम में कौन सा खिलाड़ी शामिल है। हर एक देश ने 15 से 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। कुछ खिलाड़ी कुछ टीमों के साथ रिजर्व या स्टैंडबाय के तौर पर भी होंगे।

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए की टीमों के स्क्वॉड भारत की टीम इस प्रकार है सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल

पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस राउफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम इस प्रकार है मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।

ओमान की टीम इस प्रकार है जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, हम्माद मिर्जा, आमिर कलीम, सुफियान महमूद, आशीष ओडेद्रा, शकील अहमद, आर्यन बिष्ट, समय श्रीवास्तव, सुफियान यूसुफ, नदीम खान, ज़िक्रिया इस्लाम, फैसल शाह, करण सोनावले, हसनैन अली शाह और मुहम्मद इमरान

एशिया कप ग्रुप बी की टीमों के स्क्वॉड श्रीलंका की टीम इस प्रकार है चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललगे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना

अफगानिस्तान की टीम इस प्रकार है राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओकाजाकी, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फारिक अहमद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व: वफीउल्लाह ताराखल, नांग्याल खारोटे, अब्दुल्ला अहमदज़ई

बांग्लादेश की टीम इस प्रकार है लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन