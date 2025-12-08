सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने चार विकेट लिए, विदर्भ ने आंध्र को हराया
विदर्भ ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर के चार विकेट की मदद से सोमवार को लखनऊ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अंतिम दौर के मैच में आंध्र को 19 रन से पराजित किया।
आंध्र की टीम ग्रुप ए से मुंबई के साथ पहले ही अगले दौर में अपनी जगह सुरक्षित कर चुकी है लेकिन अंतिम मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा।
विदर्भ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 154 रन बनाए। इसके जवाब में आंध्र की टीम नौ विकेट पर 135 रन नहीं बना सकी। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ठाकुर ने 22 रन देकर चार विकेट लिए। उन्होंने पहले मैच में पांच विकेट लिए थे और इस तरह से कुल 18 विकेट लेकर प्रतियोगिता में अपने अभियान का समापन किया।
विदर्भ की पारी अमन मोखड़े (50) और विकेटकीपर बल्लेबाज अक्षय वाडकर (41) के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। आंध्र के तेज गेंदबाज सत्यनारायण राजू ने 26 रन देकर चार विकेट लिए।
आंध्र का बल्लेबाजी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उसने 31 रन पर तीन विकेट खो दिए। इनमें भारतीय खिलाड़ी श्रीकर भरत भी शामिल थे, जो खाता भी नहीं खोल पाए।
पाइला अविनाश ने 37 गेंद पर 44 रन बनाए लेकिन यह जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
एक अन्य मैच में असम ने युवा तेज गेंदबाज सादिक हुसैन के चार विकेट की मदद से केरल को पांच विकेट से हराया। केरल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 101 रन पर आउट हो गई। असम ने 18.5 ओवर में पांच विकेट पर 105 रन बनाकर जीत हासिल की।