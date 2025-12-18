बाबर आजम BBL में फिर हुए फ्लॉप, इस बार फैंस ने पाकिस्तानी 'किंग' को नहीं बख्शा; देखें वीडियो
बाबर आजम का बीबीएल डेब्यू खराब रहा था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वे अगले मैच में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैच में भी वे फेल रहे, जिसके लिए फैंस ने उनके खिलाफ जमकर हूटिंग की।
पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने हाल ही में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में डेब्यू किया था। ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली इस टी20 लीग में बाबर आजम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। वे 5 गेंदों में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि अगले मैच में बाबर आजम का बल्ला चलेगा और वे फैंस का मनोरंजन कर पाएंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। लगातार दूसरे मैच में वे फ्लॉप हुए और इस बार तो फैंस ने उनको आड़े हाथों लिया। आउट होने के बाद जब बाबर आजम पवेलियन लौट रहे थे तो फैंस ने जमकर हूटिंग की।
दरअसल, बुधवार की रात बिग बैश लीग 2025-26 के मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए बाबर आजम 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। यह एक ऐसा पल था जिसने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर घरेलू दर्शकों के कुछ हिस्सों से जोरदार हूटिंग शुरू करवा दी। बीबीएल में मार्की ओवरशीज साइनिंग के रूप में बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के साथ जुड़े थे, लेकिन पहले दो मैचों में खराब प्रदर्शन से उनके प्लेइंग इलेवन से बाहर होने पर भी खतरा मंडरा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वे पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह पक्की करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस से उनका केस और कमजोर होगा।
पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ 2 रन बनाने वाले बाबर आजम ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ अपनी दूसरी गेंद पर चौका जरूर जड़ा, जो बीबीएल में उनकी पहली बाउंड्री थी। हालांकि, स्ट्राइक रोटेट करने में मुश्किल होने पर, बल्लेबाज ने ल्यूक वुड की गेंद पर शॉर्ट आर्म जैब मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे मैथ्यू शॉर्ट के पास चली गई, जिन्होंने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरह बाबर आजम की कहानी समाप्त हो गई। जब बाबर 10 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरे स्टेडियम में जोरदार हूटिंग सुनाई दी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह हूटिंग सीधे बाबर के लिए थी या यह स्ट्राइकर्स के सेलिब्रेशन पर भीड़ का रिऐक्शन था। खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह हूटिंग बाबर आजम के लिए हो सकती है।