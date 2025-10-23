इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर को है स्टेज 4 कैंसर, जानलेवा बीमारी के बारे में जानकर हर कोई रह गया हैरान
संक्षेप: इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर सुसी विल्सन रोवे को स्टेज 4 कैंसर है। हैरानी की बात ये है कि जब वो मां बनने वाली थीं, उस दौरान उनके कैंसर का पता लगा। उन्होंने अपने बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन अब उनकी हालत खराब है।
इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर सूसी विल्सन रोवे को स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित पाया गया है। लंग कैंसर उनका जानलेवा है। इंग्लैंड के लिए 22 टी20 इंटरनेशनल और 1 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली सूसी विल्सन रोवे को अपने कैंसर के बारे में तब पता चला, जब उनके पेट में बच्चा था। विल्सन रोवे ने इंग्लैंड के अलावा डोमेस्टिक टीम केंट के लिए नियमित क्रिकेट खेली। उन्होंने बताया कि कैंसर का दुर्लभ रूप - जिसे एक्सॉन 20 कहा जाता है - उनकी रीढ़ और लिम्फ नोड्स में फैल गया है।
38 वर्षीय विल्सन रोवे को पसलियों और स्कैपुला क्षेत्र में ‘महीनों तक दर्द से जूझने’ के बाद इसका पता चला। शुरुआत में दर्द का कारण मांसपेशियों में खिंचाव बताया गया था, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि उसके बाएं फेफड़े में ट्यूमर है। विल्सन रोवेे, जिन्होंने लंदन स्पिरिट के लिए द हंड्रेड के पहले संस्करण में खेला था, वर्तमान में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से गुजर रही हैं। उन्होंने सभी के साथ अब अपने दर्द की कहानी बयां की है, जिसके कारण उनका करियर भी लंबा नहीं रहा।
एक बयान में विल्सन रोवे ने कहा कि वह अपनी कहानी साझा करना चाहती थीं ताकि ‘दूसरों को अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और जब कुछ ठीक न लगे तो उसका जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि समय पर पता लगने से बहुत फर्क पड़ सकता है।’ इस बीच, केंट ने कहा, 'सूसी ने एक खिलाड़ी, कोच, मेंटॉर और मित्र के रूप में क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है; अपनी ताकत, दयालुता और अथक प्रयास से अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया है।' सूसी और जेनिफर विल्सन के बेटे जैक का जन्म इसी साल मार्च में हुआ था। जेनिफर तीन बार की ओलंपिक हॉकी प्लेयर हैं और अब दक्षिण लंदन के डुलविच स्थित एक स्कूल में काम करती हैं।