Susie Wilson Rowe diagnosed with stage four cancer she played 23 international games for England Women Cricket Team
इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर को है स्टेज 4 कैंसर, जानलेवा बीमारी के बारे में जानकर हर कोई रह गया हैरान

संक्षेप: इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर सुसी विल्सन रोवे को स्टेज 4 कैंसर है। हैरानी की बात ये है कि जब वो मां बनने वाली थीं, उस दौरान उनके कैंसर का पता लगा। उन्होंने अपने बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन अब उनकी हालत खराब है।

Thu, 23 Oct 2025 06:12 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड की महिला टीम की पूर्व क्रिकेटर सूसी विल्सन रोवे को स्टेज 4 कैंसर से पीड़ित पाया गया है। लंग कैंसर उनका जानलेवा है। इंग्लैंड के लिए 22 टी20 इंटरनेशनल और 1 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली सूसी विल्सन रोवे को अपने कैंसर के बारे में तब पता चला, जब उनके पेट में बच्चा था। विल्सन रोवे ने इंग्लैंड के अलावा डोमेस्टिक टीम केंट के लिए नियमित क्रिकेट खेली। उन्होंने बताया कि कैंसर का दुर्लभ रूप - जिसे एक्सॉन 20 कहा जाता है - उनकी रीढ़ और लिम्फ नोड्स में फैल गया है।

38 वर्षीय विल्सन रोवे को पसलियों और स्कैपुला क्षेत्र में ‘महीनों तक दर्द से जूझने’ के बाद इसका पता चला। शुरुआत में दर्द का कारण मांसपेशियों में खिंचाव बताया गया था, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि उसके बाएं फेफड़े में ट्यूमर है। विल्सन रोवेे, जिन्होंने लंदन स्पिरिट के लिए द हंड्रेड के पहले संस्करण में खेला था, वर्तमान में कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से गुजर रही हैं। उन्होंने सभी के साथ अब अपने दर्द की कहानी बयां की है, जिसके कारण उनका करियर भी लंबा नहीं रहा।

एक बयान में विल्सन रोवे ने कहा कि वह अपनी कहानी साझा करना चाहती थीं ताकि ‘दूसरों को अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और जब कुछ ठीक न लगे तो उसका जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित किया जा सके, क्योंकि समय पर पता लगने से बहुत फर्क पड़ सकता है।’ इस बीच, केंट ने कहा, 'सूसी ने एक खिलाड़ी, कोच, मेंटॉर और मित्र के रूप में क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है; अपनी ताकत, दयालुता और अथक प्रयास से अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया है।' सूसी और जेनिफर विल्सन के बेटे जैक का जन्म इसी साल मार्च में हुआ था। जेनिफर तीन बार की ओलंपिक हॉकी प्लेयर हैं और अब दक्षिण लंदन के डुलविच स्थित एक स्कूल में काम करती हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
