वैभव सूर्यवंशी ने फिर खेली तूफानी पारी, U19 विश्व कप वार्म-अप मैच में 50 गेंदों में ठोके 96 रन

संक्षेप: वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को अंडर-19 विश्वकप अभ्यास मुकाबले तूफानी पारी खेलते हुए 50 गेंदों में 96 रन की पारी खेली। भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया

युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रदर्शन से विपक्षी खेमे में डर पैदा कर दिया है। लगातार पारियों में वह दमदार पारी खेल रहे हैं। शनिवार को 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 की तैयारियों में एक बार फिर कमाल दिखाया है। शनिवार को बुलावायो एथलेटिक क्लब में स्कॉटलैंड अंडर-19 के खिलाफ खेले गए वार्म-अप मैच में वैभव ने 50 गेंदों में 96 रन की विस्फोटक पारी खेली। वैभव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने स्कॉटलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने एक छक्के के साथ यह उपलब्धि हासिल की। वैभव की स्ट्राइक रेट 192.00 रही। हालांकि वह शतक से सिर्फ चार से चूक गए। उन्हें मनु सरस्वत ने आउट किया। लेकिन तब तक भारत का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। भारतीय टीम ने शनिवार को अंडर-19 विश्वकप अभ्यास मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 374 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

स्कॉटलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत की अंडर-19 के लिए आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने आतिशी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करे हुए पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। सातवें ओवर में ओली जोन्स ने आयुष म्हात्रे 19 गेंदों में 22 रन को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। भारत का दूसरा विकेट 17वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी के रूप में गिरा, जब वह शतक से महज चार रन पीछे थे। उन्हें मनु सारस्वत ने आउट किया। वैभव सूर्यवंशी ने 50 गेंदों में नौ चौके और सात छक्के लगाते हुए 96 रनों की पारी खेली। 17वें ओवर में जॉर्ज कटलर ने ऐरन जॉर्ज 58 गेंदों में (61) को अपना शिकार बना लिया।

इसके बाद विहान मल्होत्रा और अभिज्ञान कुंडु ने 95 रन जोड़े। ओली जोन्स ने विहान मल्होत्रा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। विहान मल्होत्रा ने 81 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 77 रन बनाये। अभिज्ञान कुंडु 48 गेंदों में 55 और कनिष्क चौहान तीन रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद ओली जोन्स ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय रनों पर रोक लगाई और उनके विकेट भी झटके। कनिष्क चौहान (तीन) और मोहम्मद एनान (नौ) ओली जोन्स का शिकार बने। भारतीय अंडर-19 टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 374रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।