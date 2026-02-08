Cricket Logo
USA के कप्तान के साथ टॉस के लिए खड़े थे सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा को देख लगा दी दौड़; वीडियो जीत लेगा दिल

Feb 08, 2026 09:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान कैसे किया जाता है, यह सूर्यकुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ मैच से पहले बताया। भारत ने शनिवार, 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान का आगाज किया। इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीताने वाले कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। रोहित शर्मा की उपस्थिति ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चार-चांद लगा दिए थे। रोहित शर्मा को मैदान पर देख पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठा था। वहीं सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी इस नजारे को देख रहे थे। सूर्यकुमार यादव उस समय रोहित शर्मा से मिल नहीं पाए थे।

इसके बाद जब सूर्यकुमार यादव टॉस के लिए यूएसए के कप्तान मुनांक पटेल और रवि शास्त्री के साथ मौजूद थे तो उनकी नजर अचानक रोहित शर्मा पर पड़ी जो ठीक उनके पीछे से गुजर रहे थे। सूर्या टॉस छोड़ सीधा रोहित शर्मा की तरफ भागे और उनसे हाथ मिलाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। आप भी देखें वीडियो-

भारत ने 29 रनों से यूएसए को धोया

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी के दम पर भारत यूएसए को 29 रनों से हराने में कामयाब रहा। सूर्या की 84 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय था जब टीम इंडिया 77 के स्कोर पर 6 विकेट खो चुकी थी, उस समय 130 का स्कोर भी मुश्किल नजर आ रहा था, मगर सूर्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारत की नैया पार लगाई। 162 के टारगेट का पीछा करते हुए यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 132 ही रन बना पाई। मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

