IND vs SA सीरीज जीतकर कप्तान सूर्यकुमार ने खुद को किया ट्रोल, बोले- हम ठीक से ये मैनेज नहीं कर पाए
Suryakumar Yadav IND vs SA Series: कप्तान सूर्यकुमार यावव ने साउथ अफ्रीका से सीरीज जीतने के बाद खुद को ट्रोल किया। वह लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं।
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया। भारत ने शुक्रवार को अहमदाबाद में पांचवें टी20 में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से मात दी। हार्दिक पंड्या (25 गेंदों में 63) और तिलक वर्मा (42 गेंदों में 73) के आतिश अर्धशतकों के दम पर भारत ने 231/5 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। भारत ने पहली बार घर पर साउथ अफ्रीका से टी20 सीरीज जीती। सीरीज जीतने के बाद सूर्या ने खुद को ट्रोल किया। उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 34 रन बनाए। वह लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार अर्धशतक अक्टूबर 2024 में लगाया था। कप्तान ने कहा कि साउथ अफ्रीका सीरीज में सिर्फ एक चीज की कमी रही और वो सूर्या को बतौर बल्लेबाज मिस करना था।
35 वर्षीय सूर्यकुमार ने अहमदाबाद में जीत दर्ज करने के बाद कहा, ''हम जिस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते थे, सीरीज की शुरुआत से ही हमने वैसा ही क्रिकेट खेला। हमने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। हम हर विभाग में बेखौफ खेलना चाहते थे और रिजल्ट सबके सामने हैं। हां, यह ऐसी चीज थी, जो हमारी पिछली कुछ सीरीज में मिसिंग थी। हम बिल्कुल इसी तरह निडर तरीके से बैटिंग करना चाहते थे। हम लगातार वही इंटेंट चाहते थे और आज यह बहुत अच्छे से काम आया। हां, हम कुछ अलग ट्राई करना चाहते थे। बुमराह के ओवर बचाकर रखना चाहते थे। इसलिए हमारा प्लान बुमराह से पावरप्ले में एक ओवर में डलवाना था, ताकि ड्रिंक्स के बाद मिडिल फेज को कंट्रोल किया जाए और फिर उन्हें डेथ ओवर्स के लिए तैयार रखा जाए।''
भारतीय कप्तान ने आगे कहा, ''हम कई बार प्रेशर में थे। हमारी सामने चुनौती थी लेकिन गेम में सबसे होता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और लड़कों ने सच में बहुत अच्छा किया। यह चुनौतीपूर्ण रही लेकिन बहुत अच्छी सीरीज थी। हमने लगभग वो सब कुछ किया जो हम करना चाहते थे। शायद एकमात्र चीज जो हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, वो थी 'सूर्या द बैटर' को ढूंढना, मुझे लगता है कि वह कहीं खो गया था (मुस्कुराते हुए)। हालांकि, मुझे यकीन है कि वह और मजबूत होकर लौटेगा। बतौर टीम मैं सच में बहुत खुश हूं। जब भी हम मुश्किल में होते थे तो कोई न कोई हमेशा आगे बढ़कर हमें बचा लेता था। कप्तान के तौर पर यह चीज बहुत अच्छा लगती है।'' भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सबसे छोटे फॉर्मेट में आखिरी सीरीज न्यूजीलैंड से खेलनी है, जो 21 जनवरी से शुरू होगी।