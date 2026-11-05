सूर्यकुमार यादव के फैंस के लिए खुशखबरी, 2 टूर्नामेंटों के लिए मिलने वाली हैं उन्हें कप्तानी
सूर्यकुमार यादव के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। उन्हें भले ही भारत की टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन दो टूर्नामेंट के लिए उन्हें मुंबई की टीम की कप्तानी मिलने की पूरी संभावना है।
भारत को टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम से बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए आई है। उन्हें भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी पेश करने के लिए एक बड़ा मंच मिलने वाला है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया था, लेकिन वे मुंबई की टीम को व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में लीड करते हुए दिखाई देंगे।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में सूर्यकुमार यादव मुंबई की टीम के कप्तान होंगे। मुंबई की टीम इस सीजन टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत 14 नवंबर से करने वाली है। ग्रुप डी में मुंबई का पहला मैच कोलकाता में हैदराबाद के खिलाफ है, जबकि उसके ग्रुप में छत्तीसगढ़, गोया, गुजरात ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ की टीम है।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने कहा, "सीनियर चयन समिति ने इस सीजन के दोनों सफेद गेंद टूर्नामेंटों के लिए सूर्यकुमार को कप्तान बनाने का फैसला किया है। टीम के चयन से पहले 7 और 9 नवंबर को सैयद मुश्ताल अली ट्रॉफी के लिए अभ्यास मैच खेले जाएंगे। 9 नवंबर को ही मुंबई की टीम चुनी जाएगी, जबकि खिलाड़ी 11 नवंबर को कोलकाता के लिए रवाना होंगे।"
श्रेयस को सौंप दी गई थी कप्तानी
मुंबई की ओर से यह बड़ा फैसला है, क्योंकि कुछ समय पहले उन्हें रणजी ट्रॉफी के लिए टीम में जगह नहीं दी गई थी, जबकि अब सीधे उन्हें कप्तानी सौंपी जा रही है। 36 साल के सूर्यकुमार यादव ने आखिरी इंटरनेशनल मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला था। वे फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आए थे, लेकिन इसके बाद उनसे कप्तानी छीनकर श्रेयस अय्यर को दे दी गई, जबकि उन्हें भी टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि, वे आईपीएल 2026 में भी खेले थे, लेकिन उसके बाद जब भारत की टीम चुनी गई तो वे टीम का हिस्सा नहीं थे।
सूर्यकुमार यादव उन सिर्फ तीन कप्तानों में शामिल हैं, जिन्होंने भारत को टी20 विश्व कप जिताया है। एमएस धोनी ने साल 2007 में टी20 विश्व कप भारत को जिताया था, जबकि 2024 में रोहित शर्मा ने भारत को टी20 विश्व कप का चैंपियन बनाया था और अब 2026 में सूर्या की कप्तानी में भारत विश्व चैंपियन का तमगा अपने सिर पर बरकरार रखने में सफल हुआ। सूर्या से कप्तानी छीने जाने और टीम से ड्रॉप किए जाने की वजह सिर्फ एक थी कि वह परफॉर्म नहीं कर रहे थे।
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