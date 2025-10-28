सूर्या ने बताई AUS टी20 सीरीज की सबसे बड़ी चुनौती, बुमराह से लगाए बैठे आस; इस चीज की नहीं गारंटी

संक्षेप: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज बुधवार से शुरू होगी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आगामी सीरीज की सबसे बड़ी चुनौती बताई है। सूर्या धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से काफी आस लगाए बैठे हैं।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार से कैनबरा में शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में पावरप्ले के ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी से मैच के इस समय में उनकी टीम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सूर्यकुमार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली के सामने बुमराह का होना हमेशा से उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा है।

बुमराह बखूबी जानते हैं ये बात सूर्यकुमार ने सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘पावरप्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है। हमने देखा है कि वे (ऑस्ट्रेलिया) वनडे सीरीज और टी20 विश्व कप में किस तरह से खेले। पावरप्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है।’’ उन्होंने कहा,‘‘आपने एशिया कप में देखा होगा कि उन्होंने (बुमराह ने) पावरप्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हमारे लिए यह अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ निश्चित रूप से पावर प्ले में गेंदबाजी करना अच्छी चुनौती होगी।’’ बुमराह ऑस्ट्रेलिया में खेलने के मामले में भारतीय टी20 टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और सूर्यकुमार ने कहा कि उनका मुख्य तेज गेंदबाज जानता है कि इस तरह की सीरीज के लिए किस तरह से तैयारी करनी होती है। उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से उन्होंने (बुमराह ने) पिछले कई वर्षों से क्रिकेट खेला है, उन्होंने खुद को शीर्ष पर बनाए रखा है और वह जानते हैं कि एक अच्छी सीरीज के लिए कैसे तैयारी करनी है, वह जानते हैं कि यहां कैसे क्रिकेट खेलना है।’’

नीतीश रेड्डी हो सकते हैं उपलब्ध सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों में से इस देश का सबसे ज्यादा बार दौरा किया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है। वह काफी मददगार हैं। उनका हमारी टीम में होना हमारे लिए अच्छी बात है।’’ सूर्यकुमार ने यह भी संकेत दिया कि चोटिल होने के कारण तीसरे और अंतिम वनडे से बाहर हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह ठीक है। कल उसने थोड़ी दौड़ लगाई और नेट्स पर बल्लेबाजी भी की। आज वह ब्रेक लेना चाहता था क्योंकि यह वैकल्पिक अभ्यास था।’’ भारतीय कप्तान कहा कि टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज को अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी के रूप में देखती है।