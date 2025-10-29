Cricket Logo
IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने धाकड़ लिस्ट में शिखर धवन को पछाड़ा, खतरे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

संक्षेप: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी की। सूर्या ने एक धाकड़ लिस्ट में शिखर धवन को पछाड़ दिया है। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

Wed, 29 Oct 2025 09:02 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच बुधवार को बारिश की भेंट चढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और भारतीय पारी में सिर्फ 9.4 का ही खेल सका। उस वक्त भारत का स्कोर 97/1 था। खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी लय में दिखे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 39 रनों की पारी खेली। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करने के बाद तीन चौके और दो छक्के जमाए। उन्होंने अपनी पारी में 32वां रन बनाते ही एक धाकड़ लिस्ट में पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को पछाड़ा। 35 वर्षीय सूर्या ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वह यहां सात टी20 पारियों में 278 रन बना चुके हैं। धवन चौथे पायदान पर खिसक गए हैं, जिन्होंने 8 पारियों में 271 रन जोड़े। सूर्या अब रोहित को पछाड़ने से महज 20 रन दूर हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 13 पारियों में 297 रन जुटाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्याद T20I रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने यहां 16 पारियों में 747 रन जोड़े। कोहली ने भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है।

बारिश के कारण 9.4 ओवर के खेल के बाद जब दूसरी बार खेल रोका गया तब सूर्यकुमार के साथ क्रीज पर उपकप्तान शुभमन गिल (20 गेंदों पर नाबाद 37) थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 35 गेंद में 62 रन की साझेदारी के साथ बड़े स्कोर की नींव तैयार कर दी थी। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में 19 रन बनाने के बाद चौथे ओवर में नाथन एलिस के जाल में फंसे। इसके बाद, बैटिंग करने आए सूर्या ने कई आकर्षक शॉट लगाए। इस साल 110 से कम स्ट्राइक रेट से महज 100 रन बनाने वाले सूर्यकुमार ने जोश हेजलवुड की गेंद को अपने चिर-परिचित अंदाज में स्क्वायर लेग के ऊपर से छह रनों के लिए भेज कर यह दिखाया कि वह लंबे समय तक इस प्रारूप के शीर्ष बल्लेबाज क्यों रहे हैं।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
