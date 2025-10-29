IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव ने धाकड़ लिस्ट में शिखर धवन को पछाड़ा, खतरे में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

संक्षेप: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच में शानदार बल्लेबाजी की। सूर्या ने एक धाकड़ लिस्ट में शिखर धवन को पछाड़ दिया है। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच बुधवार को बारिश की भेंट चढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कैनबरा में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और भारतीय पारी में सिर्फ 9.4 का ही खेल सका। उस वक्त भारत का स्कोर 97/1 था। खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छी लय में दिखे। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 39 रनों की पारी खेली। उन्होंने 24 गेंदों का सामना करने के बाद तीन चौके और दो छक्के जमाए। उन्होंने अपनी पारी में 32वां रन बनाते ही एक धाकड़ लिस्ट में पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को पछाड़ा। 35 वर्षीय सूर्या ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है।

सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वह यहां सात टी20 पारियों में 278 रन बना चुके हैं। धवन चौथे पायदान पर खिसक गए हैं, जिन्होंने 8 पारियों में 271 रन जोड़े। सूर्या अब रोहित को पछाड़ने से महज 20 रन दूर हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में 13 पारियों में 297 रन जुटाए। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्याद T20I रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उन्होंने यहां 16 पारियों में 747 रन जोड़े। कोहली ने भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया है।