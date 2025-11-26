T20 World Cup 2026 के फाइनल में किस टीम से भिड़ना चाहते हैं सूर्यकुमार यादव? खुलकर बताया नाम
सूर्यकुमार यादव रोहित शर्मा की उस टीम का हिस्सा थे जिसे अहमदाबाद में वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त मिली थी। सूर्या अब अगले साल उसी जगह पर टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में उनके साथ खेलना चाहते हैं।
भारत की टी20 टीम की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव रोहित शर्मा की उस शानदार टीम का हिस्सा थे, जिसने अहमदाबाद में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त से पहले 2023 वनडे विश्व कप में लगातार 10 मैच जीते थे। हालांकि, कुछ ही मैच सूर्या ने उस टूर्नामेंट में खेले थे, लेकिन फाइनल में भी सूर्यकुमार यादव को मौका दिया गया था, जहां वे फेल साबित हुए थे। हालांकि, अब सूर्यकुमार यादव अगले साल उसी जगह पर टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना चाहते हैं।
मंगलवार को गत चैंपियन भारत को 2026 टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया के साथ ग्रुप ए में रखा गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान के साथ ग्रुप बी में जगह मिली है। टीम इंडिया ने 2023 में 19 नवंबर को हुए उस फाइनल के बाद से ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी इवेंट्स के दोनों मैचों में हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी इवेंट्स के फाइनल मुकाबले में हराने की इच्छा उन खिलाड़ियों के मन में बनी हुई है, जिन्होंने तब से दो आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
भारत ने पिछले टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया था और इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी उन्हें चार विकेट से हराया था। हालांकि, भारतीय खिलाड़ी बेताब हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सामना उसी मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में हो। जब उनसे पूछा गया कि अगले साल के टी20 विश्व कप फाइनल मुकाबले में वह किस टीम का सामना करना चाहेंगे तो सूर्यकुमार ने बिना देर किए जवाब दिया, ‘‘अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया।’’
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी उनकी बात का समर्थन किया, जिनकी टीम ने हाल ही के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद खिताब जीता था। उन्होंने मुंबई में टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल और स्थलों की घोषणा के लिए हुए कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र टीम है जिसे हम हराना चाहते हैं, क्योंकि यह वह गेम है जो आपके साथ रहता है।’’ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ट्रैविस हेड ने शतक जड़ा था, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में भारत की बोलती बंद कर दी थी और लाखों भारतीय फैंस निराश होकर अहमदाबाद से लौटे थे।