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ICC रैंकिग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से अब भी आगे सूर्यकुमार यादव, 10 मैच के बाद भी सूर्या का जलवा

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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टी20 बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर से अब भी आगे हैं। सूर्यकुमार को आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज से बाहर कर दिया गया था और कप्तानी भी छीन ली गई थी।

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सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर

भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को हाल ही में टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है। हालांकि बतौर कप्तान उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन रहते हुए उन्होंने टीम की कमान संभाली थी लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार के बाद रैंकिंग से हाथ धोना पड़ा। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ क्लीन स्वीप के साथ टीम ने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पाया। श्रेयस अय्यर लंबे समय से टीम से बाहर रहे थे और अचानक उन्हें टीम में वापस बुलाया गया और टीम की कमान सौंप दी गई। आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई तो वह आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में 500 से ऊपर के पायदान पर मौजूद थे। वहीं पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव अब भी उनसे आगे हैं, जोकि टीम से बाहर चल रहे हैं।

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श्रेयस अय्यर रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव से पीछे

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम मार्च में चैंपियन बनी थी। उस दौरान सूर्यकुमार आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप-10 में मौजूद थे। वहीं श्रेयस अय्यर करीब तीन साल तक टीम से बाहर रहने के कारण रैंकिंग में काफी पीछे छूट गए थे। जून में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान होने के बाद सूर्यकुमार यादव की वापसी लगभग खत्म हो गई लेकिन वह अब भी रैंकिंग में बने हुए हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में पूर्व कप्तान 19वें स्थान पर मौजूद हैं। जबकि श्रेयस अय्यर 24वें स्थान तक पहुंचने में सफल रहे हैं। श्रेयस अय्यर का बल्ला आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ चला जरूर है लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। श्रेयस की टीम में जब वापसी हुई थी, उस समय वह आईसीसी की टी20 बैटिंग रैंकिंग में 500 से ऊपर पायदान पर मौजूद थे। हालांकि पिछली 10 पारियों में रन बनाने से उनकी रैंकिंग बेहतर हुई है। हाल ही में समाप्त जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर सात पायदान ऊपर 24वें स्थान पर आ गए।

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इशान किशन टी20 में नंबर एक बल्लेबाज बने हुए हैं। उनके 910 रेटिंग अंक हैं। वह दूसरे स्थान पर काबिज पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (848) पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल हैं। अपने इस शानदार प्रदर्शन से यह 15 वर्षीय बल्लेबाज शीर्ष 50 में जगह बनाने में सफल रहा। सूर्यवंशी के 536 रेटिंग अंक हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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