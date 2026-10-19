सूर्यकुमार यादव खेल रहे लोकल टूर्नामेंट, पहले मैच में फीका था प्रदर्शन; मगर दूसरे मैच में ठोके…
भारत की टी20 टीम से बाहर होने के बाद सूर्यकुमार यादव मुंबई में लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जहां पहले मैच में वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में अपने रंग में नजर आए।
T20 World Cup 2026 टीम इंडिया को बतौर कप्तान जिताने के बावजूद सूर्यकुमार यादव से न सिर्फ कप्तानी छीन ली गई थी, बल्कि उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे में अब उन्हें लोकल टूर्नामेंट का सहारा क्रिकेट में लौटने के लिए लेना पड़ रहा है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी टीम में भी उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं चुना है। वे अब एमसीए प्रेसिडेंट कप ए एंड बी डिविजन के मैच खेल रहे हैं, जहां वे पहले मैच में तो कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में अपने तूफानी तेवर दिखाते हुए 15 गेंदों में 38 रन ठोक दिए।
सूर्यकुमार यादव ने 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से एमआईजी क्रिकेट क्लब के लिए 15 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली। क्लब दादर यूनियन के खिलाफ उन्होंने यह तेजतर्रार पारी नंबर 3 पर खेली और टीम को जीत दिलाई। इस क्लब का वे पहले हिस्सा रहे हैं। वहीं, पहले मैच में वे 10 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 17 रन बना सके थे। मुस्लिम युनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ उन्होंने इस लोकल टूर्नामेंट में पहला मैच खेला था। हालांकि, रविवार को वे अपनी टीम के लिए मुकाबला नहीं खेले, क्योंकि उनका किसी के साथ कमिटमेंट था।
सूर्या की कप्तानी टीम इंडिया के लिए शानदार रही थी, लेकिन वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फॉर्म में नहीं दिखे थे। यहां तक कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज को छोड़ दें तो उससे पहले भी वह लय में नहीं थे। 2025 का साल उनका बहुत ही ज्यादा औसत गुजरा था। उन पर टीम से बाहर होने का दबाव था, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्हें बैक किया जा रहा था और उनकी कप्तानी में भारत विश्व कप चैंपियन का तमगा अपने सिर पर लगाए रखने में कामयाब भी हुआ। हालांकि, इसके बाद उन्हें टीम में नहीं चुना गया।
सूर्यकुमार पहले से ही थे वनडे और टेस्ट टीम से बाहर
दाएं हाथ का यह बल्लेबाज पहले से ही भारत की टेस्ट और वनडे टीम से बाहर था। सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव था। उसमें भी कप्तानी कर रहा था, लेकिन टी20 इंडिया के तीसरी बार विश्व चैंपियन बनते ही उनका टीम से पत्ता कट गया था। श्रेयस अय्यर को चयनकर्ताओं ने कप्तानी सौंप दी थी। हैरानी की बात यह रहा कि पूरे करियर में सूर्या ने सिर्फ 8 मैच हारे थे, जबकि श्रेयस अय्यर कुछ ही महीनों में कप्तान के तौर पर 8 मुकाबले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में गंवा चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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