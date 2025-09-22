Suryakumar Yadav showed the mirror to Pakistan said IND vs PAK Match Ko Rivalry Kahena Band Karo सूर्यकुमार यादव ने छिड़का पाकिस्तान के जले पर नमक, बोले- IND vs PAK मैच को राइवलरी कहना बंद करो, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव ने छिड़का पाकिस्तान के जले पर नमक, बोले- IND vs PAK मैच को राइवलरी कहना बंद करो

एशिया कप में भारत ने 12वीं बार पाकिस्तान को धूल चटाई। इसी के साथ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया कि IND vs PAK मैच अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है…तो ऐसा करना बंद करो।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 06:51 AM
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने सुपर-4 का आगाज जीत के साथ किया। पाकिस्तान के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। ग्रुप स्टेज की तरह सुपर-4 में भी भारत को पाकिस्तान को हराने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसी के साथ एशिया कप में भारत हेड टू हेड मामले में पाकिस्तान से 12-3 से आगे हो गया है। इस एकतरफा जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि IND vs PAK मैच अब कोई राइवलरी नहीं रह गई है, इसे राइवलरी कहना बंद करो। बता दें, पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रनों का टारगेट रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट रहते चेज कर लिया।

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैं एक चीज बोलना चाहूंगा…मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल पूछने बंद कर देने चाहिए…राइवलरी के ऊपर। क्योंकि राइवलरी…स्टैंडर्स राइवलरी एक ही बात है…कोई टीम अच्छा खेले या ना खेले। मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही है और उसमें 7-7 है या कोई टीम 8-7 से आगे चल रही है तो उसे अच्छा क्रिकेट खेलना या राइवलरी बोलते हैं। 13-0, 10-1 क्या स्टैट है मुझे पता नहीं…लेकिन अब यह कोई राइवलरी नहीं रह गई है। ”

उन्होंने आगे कहा, “हां, हमने उनसे बेहतर क्रिकेट खेला है। 7 से 15 ओवर के बीच और बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से।”

कैसा रहा IND vs PAK मैच

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा (74) और शुभमन गिल (47) की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत दी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 9.5 ओवर में 105 रन जोड़े। इसके बाद बाकी बल्लबाजों का काम आसान हो गया था। सूर्यकुमार यादव भले ही खाता ना खोल पाए हों, मगर तिलक वर्मा ने 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर भारत की जीत सुनिश्चित की।

