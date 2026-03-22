हार्दिक नहीं, सूर्यकुमार यादव होने चाहिए मुंबई इंडियंस के कप्तान, पूर्व भारतीय कैप्टन ने MI को दिया सुझाव
पूर्व भारतीय कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सलाह दी है कि मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर सूर्यकुमार यादव कौ सौंप देनी चाहिए।
पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम ने 2020 के बाद से आईपीएल का कोई भी खिताब नहीं जीता है। 2024 में फ्रेंचाइजी ने कप्तानी में भी परिवर्तन किया और रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया, लेकिन दो सीजन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सलाह दी है कि मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या से कप्तानी लेकर सूर्यकुमार यादव कौ सौंप देनी चाहिए, या हार्दिक पांड्या को खुद ही अपनी स्वेच्छा से टीम मैनेजमेंट को बताकर सूर्या को कप्तानी दे देनी चाहिए।
सूर्या को कप्तानी सौंप दें हार्दिक पांड्या
आईपीएल 2026 सीजन से पहले पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने हार्दिक को सलाह दी कि वे कप्तानी सूर्यकुमार यादव को सौंप दें, जिन्होंने हाल ही में भारतीय टीम को टी20 विश्व कप जिताया है। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी प्रबंधन को भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक साथ आना होगा। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “फ्रेंचाइजी मालिकों और टीम प्रबंधन को रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर फिर से एकजुट होना होगा और स्थिति को सुधारना होगा। उन्हें सूर्यकुमार यादव को इस साल कप्तानी सौंपकर देखना चाहिए कि क्या किस्मत बदलती है। वे सूर्यकुमार यादव को कभी भी कप्तान नियुक्त कर सकते हैं। अभी इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं है।” उन्होंने कहा कि “यह एक अजीब स्थिति है। हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान हैं। लेकिन हां, उनके नेतृत्व में दो टी20 विश्व कप विजेता कप्तान खेल रहे हैं। यह उनकी टीम की कोई आंतरिक नीति है जिसे उन्हें सुलझाना होगा। बाहर से देखने पर सूर्यकुमार यादव स्पष्ट पसंद होने चाहिए। लेकिन यह फ्रेंचाइजी की नीति हो सकती है।”
हार्दिक के कप्तानी छोड़ने से चीजें आसान होंगी
श्रीकांत का सीधे तौर पर मानना है कि हार्दिक पांड्या अगर अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के कप्तानी छोड़ देते हैं तो इससे बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। श्रीकांत ने कहा, “यह एक अजीब स्थिति है, क्योंकि हार्दिक ने रोहित और सूर्या की कप्तानी में खेलते हुए भारत को विश्व कप जिताया था। वरना, हार्दिक को खुद कप्तानी ठुकरा देनी चाहिए और सूर्या को कप्तानी करने देनी चाहिए। अगर हार्दिक खुद प्रबंधन से यह बात कह दें, तो मामला सुलझ जाएगा। उन्हें कहना चाहिए, 'सूर्या को कप्तानी करने दीजिए, मैं उनका साथ दूंगा।' यह समस्या सुलझाने का एक तरीका हो सकता है।”
6वां टाइटल जीतने के इरादे से उतरेगी मुंबई इंडियंस
बता दें पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस अपने 2026 के आईपीएल सीजन की शुरुआत 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेगी। पांच बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी टीम इस बार पिछले चार 5 सालों से पड़े ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। कागजों में यह टीम काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि टीम में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे विश्व कप विनिंग कप्तान होने के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं। साथ ही तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या का कॉम्बिनेशन भी इस टीम को मजबूती देता है।
सूर्या और हार्दिक की कप्तानी पर एक नजर
गौरतलब है कि सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में अपनी कप्तानी में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम को विश्व कप का खिताब जिताया है और बतौर कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके आंकड़े काफी बेहतर है। वहीं, दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान गुजरात टाइटंस को पहले ही सीजन आईपीएल का खिताब जिताया तो लेकिन जब से मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी संभाली है, उनके आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं। हार्दिक 2024 में गुजरात टाइटन्स से मुंबई इंडियंस में शामिल हुए और उन्होंने रोहित की जगह कप्तानी संभाली। 2024 में कई विवाद सामने आए क्योंकि प्रशंसकों ने हार्दिक को रोहित की जगह कप्तान बनाए जाने को पसंद नहीं किया। मुंबई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही। 2025 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स से क्वालीफायर 2 में हार गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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