सबके खिलाफ चलते हैं सूर्यकुमार यादव लेकिन हमारे खिलाफ नहीं...पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का दावा

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बाजिद खान का कहना है कि भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ असरदार नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार ने लगभग हर टीम के खिलाफ खूब रन बनाए हैं लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। बाजिद ने यह भी कहा कि एशिया कप में भारत को कोहली, रोहित और जडेजा की कमी खलेगी।

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बाजिद खान ने कहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की गैरमौजूदगी को भारत काफी महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भारतीय टीम अच्छी है लेकिन उसे कुछ बड़े खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी खलेगी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव असरदार नहीं रहे हैं।

बाजिद खान ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर कहा कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'सूर्यकुमार ने तकरीबन हर किसी के खिलाफ रन बनाए हैं लेकिन वह पाकिस्तान के खिलाफ असरदार नहीं रहे हैं। उसकी वजह पेस अटैक है या कोई अन्य कारण है, जो भी हो लेकिन वह असरदार नहीं रहे हैं।'

भारत को टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी खलने की बात करते हुए उन्होंने कहा, 'देखिए, ये सभी खिलाड़ी उच्च श्रेणी के हैं। यहां (पाकिस्तान) में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप उनकी क्षमता का कह सकें। विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल में तीव्रता लाते हैं, भारत निश्चित तौर पर उसे मिस करेगा।'

बाजिद ने रविंद्र जडेजा की गैरमौजूदगी को भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता बताया। उन्होंने कहा, 'लोग विराट और रोहित के बारे में बात करते हैं, लेकिन जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम की वाकई मदद करते थे। अक्षर पटेल हैं तो लेकिन जडेजा आपको एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज और सबसे बढ़कर अपनी फील्डिंग की वजह से बैलेंस दिया करते थे। वर्ल्ड क्रिकेट में जडेजा टॉप या 2 फील्डरों में हैं।'

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा है। 14 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है।