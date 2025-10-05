India vs Pakistan: 11-0 कोई राइवलरी नहीं...सूर्यकुमार यादव ने फिर रखा पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ
सूर्यकुमार यादव ने पहली बार नहीं, बल्कि दूसरी बार ये बात कही है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में अब कहीं ज्यादा आगे है। वुमेंस क्रिकेट में ये 11-0 है। एक भी वनडे भारत हारा नहीं है।
भारत की टी20 टीम की कप्तान सूर्यकुमार यादव मेंस क्रिकेट में इस बात को खारिज कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी है। सूर्या ने अब महिला क्रिकेट के लिए भी ऐसी बात कह दी है। सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस तरह मेंस क्रिकेट में कोई राइवलरी नहीं है, उसी तरह महिला क्रिकेट में भी दोनों टीमों की कोई तुलना नहीं है। सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि मैं फिर कहता हूं, अगर मामला टक्कर का हो तो राइवलरी होती है, 11-0 कोई राइवलरी नहीं है।
दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच से पहले भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जियोहॉटस्टार पर कहा, "मैं फिर कहूंगा कि राइलवरी तब होती है जब मुकाबला कांटे का हो। 11-0 कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। अगर हमारी महिला टीम अच्छा क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित करे, तो पाकिस्तान के खिलाफ जीत 12-0 होगी।" सूर्या ने ये भी कहा कि अगर 12 मैच दोनों के बीच खेले जाएं। इसके बाद हेड टू हेड 6-6 या 7-5 हो तो यह राइवलरी है, लेकिन एकतरफा राइवलरी नहीं होती।
बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ वुमेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक 11 वनडे इंटरनेशनल मैच वुमेंस क्रिकेट में खेले जा चुके हैं और हर बार भारतीय टीम ही विजेता रही है। इनमें से चार मुकाबला आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी खेले गए हैं। जाहिर है कि उनको भी भारत ने ही जीता है। 11-0 को अगर कोई राइवलरी कहे तो वाकई में ये गलत बात है, क्योंकि यहां मामला एकतरफा जीत का चल रहा है। पाकिस्तान सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैच 2 दर्जन से ज्यादा मैचों में भारत से जीत पाया है।