India vs Pakistan: 11-0 कोई राइवलरी नहीं...सूर्यकुमार यादव ने फिर रखा पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ

सूर्यकुमार यादव ने पहली बार नहीं, बल्कि दूसरी बार ये बात कही है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी नहीं है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में अब कहीं ज्यादा आगे है। वुमेंस क्रिकेट में ये 11-0 है। एक भी वनडे भारत हारा नहीं है।

भारत की टी20 टीम की कप्तान सूर्यकुमार यादव मेंस क्रिकेट में इस बात को खारिज कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी है। सूर्या ने अब महिला क्रिकेट के लिए भी ऐसी बात कह दी है। सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जिस तरह मेंस क्रिकेट में कोई राइवलरी नहीं है, उसी तरह महिला क्रिकेट में भी दोनों टीमों की कोई तुलना नहीं है। सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि मैं फिर कहता हूं, अगर मामला टक्कर का हो तो राइवलरी होती है, 11-0 कोई राइवलरी नहीं है।

दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच से पहले भारतीय महिला टीम का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जियोहॉटस्टार पर कहा, "मैं फिर कहूंगा कि राइलवरी तब होती है जब मुकाबला कांटे का हो। 11-0 कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। अगर हमारी महिला टीम अच्छा क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित करे, तो पाकिस्तान के खिलाफ जीत 12-0 होगी।" सूर्या ने ये भी कहा कि अगर 12 मैच दोनों के बीच खेले जाएं। इसके बाद हेड टू हेड 6-6 या 7-5 हो तो यह राइवलरी है, लेकिन एकतरफा राइवलरी नहीं होती।