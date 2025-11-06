Cricket Logo
टीम इंडिया को इस 'चतुराई' की वजह से मिली दमदार जीत, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने किया खुलासा

संक्षेप: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में 48 रन से मिली जीत के लिए बल्ले और गेंद से अपने खिलाड़ियों के चतुराई भरे खेल को श्रेय दिया। भारत ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बना ली है।

Thu, 6 Nov 2025 06:50 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में उनकी टीम को जीत कैसे मिली? 48 रन से मिली जीत के लिए कप्तान सूर्या ने बल्ले और गेंद से अपने खिलाड़ियों के चतुराई भरे खेल को श्रेय दिया। भारत ने गोल्ड कोस्ट के कैरारा में खेले गए चौथे मैच को जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है, जो अजेय है, क्योंकि एक मैच में बारिश में धुल गया था। भारत ने 167 रन बनाने के बावजूद 48 रनों से जीत दर्ज की।

सूर्यकुमार ने जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को इसका श्रेय जाना चाहिए। शुभमन और अभिषेक ने जिस तरह से शुरूआत की, उन्हें पता था कि यह 200 या 220 रन वाला विकेट नहीं है। उन्होंने चतुराई से खेला। बल्लेबाजों की तरफ से यह पूरा टीम एफर्ट था।" उन्होंने आगे गेंदबाजों की बात की और कहा, "मैं और गौती भाई (कोच गौतम गंभीर) इस बारे में स्पष्ट हैं कि गेंदबाजों को आक्रामक प्रदर्शन करना होगा। मैदान पर ओस अधिक नहीं थी, लेकिन गेंदबाजों ने खुद को जल्दी ढाल लिया।’’

अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि आखिर में गेंदबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने तीन विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को एक-एक विकेट मिला। सूर्यकुमार ने आगे बताया, ‘‘दो तीन ओवर डालने वाले गेंदबाज टीम में होना हमेशा अच्छा रहता है। यह संयोजन हमे रास आता है।’’ वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, ‘‘167 का स्कोर बुरा नहीं था। हम फिनिश लाइन तक नहीं जा सके। भारतीय टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है जो विश्व स्तरीय टीम है।’’

एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को हार सकती है, क्योंकि बोर्ड पर 167 रन थे। ऑस्ट्रेलिया को अपनी परिस्थितियों का अंदाजा था। भारतीय टीम पहली बार इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के पास लंबी बैटिंग लाइनअप थी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि ओस भी एक कारक बन सकती थी, लेकिन भारत ने हर चुनौती का सामना किया और जीत दर्ज की।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं।
