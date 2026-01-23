Cricket Logo
तूफानी पारी खेल रहे ईशान किशन से गुस्सा हो गए थे सूर्यकुमार यादव, मैच के बाद किया खुलासा

संक्षेप:

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कहा है कि वह दूसरे मैच के दौरान ईशान किशन से गुस्सा हो गए थे। क्योंकि पावरप्ले में किशन ने ज्यादातर स्ट्राइक अपने पास रखी और इसी वजह से सूर्यकुमार थोड़ा नाराज हो गए थे।

Jan 23, 2026 11:18 pm IST
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में ईशान किशन के साथ मिलकर टीम को दमदार जीत दिलाई। सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 49 गेंद में 122 रन की साझेदारी हुई। मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि वह भारतीय पारी के दौरान ईशान किशन से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि ईशान किशन उन्हें स्ट्राइक नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्हें पावरप्ले में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वह बाद में मौका मिलने पर इसे भुना लेंगे।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, ''(क्या यही तरीका है जिससे भारत आगे खेलने वाला है?) मुझे नहीं पता ईशान ने दोपहर में लंच में क्या खाया या मैच से पहले क्या प्री-वर्कआउट लिया, लेकिन मैंने कभी किसी को नंबर 6 पर 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए ऐसा नहीं देखा कि फिर भी पावरप्ले में 67 या 70 के आसपास पहुंच जाए। मुझे लगा यह कमाल का था। 200 या 210 का पीछा करते हुए, हम बल्लेबाजों से यही चाहते हैं - मैदान पर जाकर खुद को व्यक्त करें, अपने स्पेस में खुश रहें। और आज ईशान ने ठीक यही किया।

उन्होंने आगे कहा, ''मैं गुस्सा हो गया था कि उसने पावरप्ले में मुझे स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कुछ समय मिला, मैंने 8-10 गेंद खेलीं, और मुझे पता था कि बाद में समय मिलने पर मैं इसे कवर कर लूंगा।"

भारत ने दूसरे टी20 मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 28 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया। बल्लेबाजी के लिए आसान परिस्थितियों में न्यूजीलैंड को छह विकेट पर 208 रन पर रोकने के बाद भारत ने महज 15.2 ओवर में तीन विकेट पर रन के साथ सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। भारत ने 28 गेंद शेष रहते हुए जीत दर्ज की जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200 से अधिक रन का पीछा करते हुए सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था जिसने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 24 गेंद शेष रहते 205 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।

टी20 विश्व कप से पहले लय हासिल करते हुए सूर्यकुमार ने 23 पारियों से चले आ रहे अर्धशतक के सूखे को खत्म किया। उन्होंने 37 गेंद की नाबाद पारी के दौरान नौ चौके और चार छक्के लगाने के अलावा तीसरे विकेट के लिए इशान के साथ महज 49 गेंद में 122 और शिवम दुबे (नाबाद 36) के साथ चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 81 रन की अटूट की साझेदारी के साथ टीम के आसानी से जीत दिला दी।

भारत ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाये थे। इशान ने 32 गेंद की पारी में 11 चौके और चार छक्के लगाये जबकि दुबे ने 18 गेंद की नाबाद पारी में तीन छक्के और एक चौका जड़ा। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी, जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने एक-एक विकेट लिये।

