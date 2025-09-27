Suryakumar Yadav revealed what he had talked to Arshdeep Singh before the IND vs SL Super Over सूर्यकुमार यादव ने उठाया पर्दा, बताया सुपर ओवर से पहले अर्शदीप सिंह से क्या हुई थी बातचीत?, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव ने उठाया पर्दा, बताया सुपर ओवर से पहले अर्शदीप सिंह से क्या हुई थी बातचीत?

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि अर्शदीप कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने उनसे बस इतना कहा था कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 07:07 AM
एशिया कप 2025 फाइनल में कदम टीम इंडिया ने एक रोमांचक जीत के साथ किया। श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 का आखिरी मुकाबला डेड रबड़ था क्योंकि भारत पहले ही खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बना चुका था। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 202 रन बोर्ड पर लगाए, इतने ही रन बनाकर श्रीलंका ने भारत को तगड़ी चुनौती दी और मैच टाई करा दिया। पथुम निसांका ने इस दौरान शानदार शतक जड़ा। मैच टाई होकर जब सुपर ओवर में पहुंचा तो सूर्यकुमार यादव के पास एकमात्र बॉलिंग ऑपशन अर्शदीप सिंह थे। मैच के बाद कप्तान सूर्या ने बताया कि सुपर ओवर से पहले उनकी अर्शदीप सिंह से क्या बातचीत हुई थी।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा, “अर्शदीप कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं और उन्होंने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने उनसे बस इतना कहा था कि अपनी योजनाओं पर ध्यान दो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। हम पहले ही फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अपनी योजनाएं बनाओ और उन्हें लागू करो। मैंने उन्हें अपनी योजनाओं पर अमल करते, भारत और अपनी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए वाकई अच्छा प्रदर्शन करते देखा है। उनका आत्मविश्वास सब कुछ कह देता है और उस सुपर ओवर के लिए अर्शदीप के अलावा और कोई नहीं।”

मैच के बारे में बात करते हुए कप्तान बोले, “ऐसा लगा जैसे कोई फाइनल हो (हंसते हुए)। पहले हाफ के बाद दूसरी पारी में लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया। मैंने उनसे कहा कि इसे सेमीफाइनल की तरह खेलो। सबको पास लाओ, अच्छी ऊर्जा रखो और फिर देखते हैं क्या होता है। जीतने वाली टीम में होना अच्छा है। ऐसी शुरुआत, और फिर संजू और तिलक जैसे बल्लेबाजों का उस तरह से बल्लेबाजी करना और अभिषेक ने जहां छोड़ा था (मैं नहीं कह सकता कि मैंने कहां छोड़ा था) वहां से गति को आगे ले जाना... संजू का ओपनिंग न करना, नीचे बल्लेबाजी करना, जिम्मेदारी लेना और तिलक का आत्मविश्वास और जिम्मेदारी लेना, यह देखना अच्छा था।”

भारत को अब 28 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेलना है। इस मैच को लेकर सूर्या बोले- , “चलो आज रात अच्छी तरह से रिकवरी करते हैं। अभी उस (फाइनल) के बारे में मत सोचो। आज कुछ लड़कों को बहुत ज्यादा ऐंठन हुई। कल का दिन अच्छा रहे और हम आज की तरह ही वापसी करेंगे। मैं लड़कों से यही चाहता था कि वे अपनी योजनाओं पर अमल करें, स्पष्ट रहें और डरें नहीं, यही बहुत ज़रूरी था और मुझे यकीन है कि सभी को वो मिला जो वे चाहते थे। फाइनल में पहुंचकर खुशी हुई।”

