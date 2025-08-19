शुभमन गिल को क्यों बनाया गया उपकप्तान? सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब, बोले- जब पिछली बार...

शुभमन गिल को एशिया कप 2025 के लिए उपकप्तान बनाया गया है। गिल को क्यों उपकप्तान बनाया गया? इसका जवाब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा।

शुभमन गिल को तीनों प्रारूपों में भारत के भविष्य के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है और मौजूदा टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि वह नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए उन्हें अपना उपकप्तान बनाकर खुश हैं। गिल अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान है। उन्होंने अपना पिछला टी20 मैच जुलाई 2024 में खेला था। एशिया कप के लिए मंगलवार को घोषित 15 सदस्यीय टीम का उन्हें उपकप्तान बनाया गया है। टीम में उनका चयन चयनकर्ताओं की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि वे सूर्यकुमार यादव (टी20) और रोहित शर्मा (वनडे) के बाद गिल को सभी प्रारूपों में कप्तान के तौर पर देख रहे हैं।

गिल पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप की चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने हालांकि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया और फिर इंग्लैंड के टेस्ट दौरे में भी कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर कमाल का प्रदर्शन किया। गिल के नेतृत्व में टीम पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर करने में सफल रही। उन्होंने इस दौरे पर 750 से ज्यादा रन बनाए। सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘‘गिल ने जब पिछली बार भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था तब टी20 विश्व कप (2024) के बाद हम श्रीलंका गए थे (जुलाई 2024 में)। मैं उस समय कप्तान था और वह उपकप्तान थे। हमने तब अगले टी20 विश्व कप के लिए एक नया चक्र शुरू किया था।’’

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘उसके बाद वह टेस्ट सीरीज में व्यस्त हो गए। उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वह टेस्ट क्रिकेट के साथ-साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भी व्यस्त थे। वह अब टीम में हैं और हमें खुशी है कि वह हमारे साथ हैं।’’ टीम में संजू सैमसन के साथ जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर हैं। उन्होंने आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए बीते सत्र में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में वापसी की। सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘पिछले टी20 विश्व कप के बाद हमने इस बारे में बहुत बात की कि कैसे आगे बढ़ना है। खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काफी बदलाव और सुधार किए हैं। उन्होंने आईपीएल और घरेलू टूर्नामेंटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है।’’ भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किए जाने का भी बचाव किया।