रोहित शर्मा के MI कप्तान बनने पर सूर्यकुमार यादव ने किया रिएक्ट, तीन शब्दों में बताया 'हिटमैन' का रुतबा
रोहित शर्मा आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस (MI) की करते हुए नजर आएंगे। 'हिटमैन' के फिर से मुंबई का कप्तान बनने पर सूर्यकुमार यादव गदगद हैं। रोहित को आईपीएल 2023 के बाद कप्तानी से हटाया गया था।
सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा को फिर से मुंबई इंडियंस (एमआई) की कप्तानी मिलने पर रिएक्ट किया है। उन्होंने तीन शब्दों में 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित का रुतबा बताया। सूर्या ने 39 वर्षीय रोहित को लीडर, भाई और मेंटोर करार दिया। एमआई ने शुक्रवार (27 नवंबर) को रोहित को आईपीएल 2027 के लिए कप्तान नियुक्त किया। हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) से जुड़ने के बाद मुंबई ने फिर से अपने सबसे सफल कप्तान की ओर रुख करने का फैसला किया। हार्दिक 'ट्रेड' (खिलाड़ियों की अदला-बदली) के तहत पंजाब में गए हैं। मुंबई ने पंजाब से पेसर अर्शदीप सिंह को शामिल किया। रोहित 2013 से आईपीएल 2023 तक एमआई के कप्तान थे। उसके बाद, रोहित को हटाकर आईपीएल 2024 में हार्दिक को बागडोर सौंपी गई थी। हार्दिक ने तीन सीजन मुंबई पलटन की कप्तानी की।
'पलटन कुर्सी की पेटी बांध लो'
एमआई के पास कप्तानी के लिए सूर्या, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों के विकल्प भी थे लेकिन टीम मैनेजमेंट ने आखिरकार रोहित को कमान सौंपने का फैसला किया जो ड्रेसिंग रूम में लोकप्रिय और सम्मानित खिलाड़ी हैं। सूर्या ने शुक्रवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एमआई का ऑफिशियशल ग्राफिक शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ''लीडर भाई मेंटोर। पलटन कुर्सी की पेटी बांध लो।'' रोहित ने 2008 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स (पूर्व फ्रेंचाइजी) के साथ की थी। वह 2011 में एमआई से जुड़े थे। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने पांच आईपीएल ट्रॉफी (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) जीती हैं। उन्होंने इसके अलावा 2013 में चैंपियंस लीग टी20 का खिताब भी जीता था। यह प्रतियोगिता अब बंद हो चुकी है।
'रोहित ने हमें यादगार पल दिए हैं'
मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने एक बयान में कहा, ''मुंबई इंडियंस के 20वें सत्र का जश्न मनाते हुए रोहित को एक बार फिर टीम की कप्तानी करते देखना हम सभी के लिए बेहद खास पल है।'' उन्होंने कहा, ''रोहित ने पिछले कई वर्षों में हमें यादगार पल दिए हैं और मैं जानती हूं कि वह हमारी पलटन के लिए कितने मायने रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह नया अध्याय उनके, हमारी टीम और मुंबई इंडियंस से प्यार करने वाले लाखों प्रशंसकों के लिए गर्व के कई और मौके लेकर आएगा।'' आकाश अंबानी ने भी रोहित की वापसी का स्वागत करते हुए कहा, ''आने वाले सत्र को लेकर हमारी बातचीत में इस बात को लेकर उत्साह और महत्वाकांक्षा साफ दिखाई दी कि हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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