श्रेयस अय्यर की हालत अब कैसी है? T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताई हर एक बात

श्रेयस अय्यर की हालत अब कैसी है? T20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताई हर एक बात

संक्षेप: श्रेयस अय्यर की हालत अब कैसी है? इसका जवाब भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया है। सूर्या ने बताया है कि श्रेयस अय्यर सभी से बात कर रहे हैं। शुरुआत में स्थिति खराब थी, लेकिन अब सुधार है।

Tue, 28 Oct 2025 09:57 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर को भयंकर चोट लगी। वे अभी अस्पताल में हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। टी20 सीरीज से पहले टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट दिया है और उन्होंने बताया है कि श्रेयस अय्यर सभी से बात कर रहे हैं और उनकी हालत में सुधार है। श्रेयस अय्यर को आखिरी वनडे मैच में कैच पकड़ते समय पसलियों में चोट लगी थी। इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में उनकी हालत अच्छी नहीं थी।

सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "हमने उससे बात की है। जब हमें पहले दिन पता चला कि उसको इंजरी हुई है तो मैंने पहले उसको ही फोन किया। फिर मुझे मुझे पता चला उसके पास फोन नहीं है। फिर मैंने अपने फिजियो को फोन किया कमलेश जैन को। उन्होंने बताया कि वो स्टेबल हैं। फर्स्ट डे तो बता नहीं सकते कैसे, लेकिन अब ठीक हैं। अभी दो दिन से बात हो रही है। वह जवाब दे रहे हैं। अगर वह फोन पे रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वह स्टेबल हैं। डॉक्टर भी है वहां पर साथ में हैं तो यह अच्छी बात है। वह बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सब ठीक है।"

सूर्या ने आगे बताया, "बोला गया है कि कुछ दिन और ध्यान से रखा जाएगा। वह सभी से बात करते हैं, जो अच्छी बात है और दूसरी बात ये कि देखिए हम लोग तो डॉक्टर नहीं है तो हम लोग को सिर्फ बाहर से देख के ऐसा लगता है कि जब कैच पकड़ा तो ऐसा लगा कि नॉर्मल था, लेकिन हममें से कोई था नहीं वहां पर, जो लोग वहां थे वही बता बता सकते हैं। उन लोगों ने जो बताया कि अंदर जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि इंजरी पर ध्यान देना होगा। इसके बाद उनको स्पेशलिस्टके पास ले जाया गया और फिर उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है।"

टी20 टीम के कप्तान ने कहा कि उसके बाद जब हमने बात की उनसे फिर जब नॉर्मल बात करने लगा फिर ऐसा लगा कि अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स और फिजियोस ने बताया कि अनफॉर्चूनेट था जो भी हुआ। ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत रेयर होता है, लेकिन श्रेयस भी तो रेयर ही है। रेयर टैलेंट के साथ ही रेयर होता है कभी-कभी, लेकिन ठीक है भगवान ने साथ दिया। अभी ही सब अच्छा है। डॉक्टर सब साथ दे रहे हैं। BCCI पूरा सपोर्ट कर रहा है। वह जल्दी रिकवर हो जाएंगे और फिर हम साथ ही लेके जाएंगे उनको घर।"

