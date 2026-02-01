Cricket Logo
ईशान, अभिषेक या सूर्यकुमार; आखिर कौन बना प्लेयर ऑफ द सीरीज? खतरे में कोहली का रिकॉर्ड

ईशान, अभिषेक या सूर्यकुमार; आखिर कौन बना प्लेयर ऑफ द सीरीज? खतरे में कोहली का रिकॉर्ड

संक्षेप:

IND vs NZ T20I Player of the Series: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाया। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने सीरीज में शनादार बल्लेबाजी की।

Feb 01, 2026 12:37 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत बनाम न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो गया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4-1 से धूल चटाकर सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी पुख्ता कर ली। सीरीज में विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन, ओपनर अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शनादार प्रदर्शन किया। हालांकि, सूर्यकुमार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने पांच मुकाबलों में सर्वाधिक 242 रन बनाए, जिसमें 80.66 का औसत और 196.74 का स्ट्राइक रेट रहा। उनके बल्ले से तीन अर्धशतकीय पारियां निकली। ईशान ने चार पारियों में 53.75 के औसत और 231.18 के स्ट्राइक रेट से 215 रन बटोरे। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया।

अभिषेक का स्ट्राइक रेट लाजवाब रहा

ईशान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए आखिरी मैच में 43 गेंदों में 103 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 10 सिक्स शामिल हैं। भारत ने 271/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद 46 रनों से विजयी परचम फहराया। यह भारत का टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे बड़ा स्कोर है। T20I में पहला शतक जड़ने वाले 27 वर्षीय ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में सूर्या (30 गेंदों में 63) के साथ तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की दमदार साझेदारी की। अभिषेक सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। उन्होंने पांच मैचों में 182 रन जुटाए। उनका औसत 45.50 का और स्ट्राइक रेट 249.31 है। अभिषेक ने दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

सूर्या ने खतरे में डाला कोहली का रिकॉर्ड

सूर्यकुमार ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का एक रिकॉर्ड खतरे में डाल दिया है। सूर्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अभी तक बतौर कप्तान तीन बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया है। वह न्यूजीलैंड से पहले 2024 में श्रीलंका और 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। वहीं, कोहली ने भी सबसे छोटे फॉर्मेट में कप्तान के रूप में तीन बार ऐसा किया। उन्होंने 2017 में श्रीलंका, 2019 में वेस्टइंडीज और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कर जीता। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। वह भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

